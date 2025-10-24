Уроженка России не позволила Мирре Андреевой попасть на Итоговый турнир

Андреева долгое время была фавориткой на попадание, но из-за трех поражений подряд в сентябре—октябре не попала в топ-8 чемпионской гонки, откуда ее сместила Рыбакина

Мирра Андреева (Фото: Global Look Press)

Российская теннисистка Мирра Андреева не квалифицировалась на свой первый Итоговый турнир в одиночном разряде. Об этом стало известно после победы выступающей за Казахстан уроженки Москвы Елены Рыбакиной над канадкой Викторией Мбоко в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Токио — 6:3, 7:6 (7:4).

Рыбакина благодаря этой победе последней квалифицировалось на Итоговый турнир. Также туда попали белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швёнтек, американки Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Мэдисон Киз, Джессика Пегула, а также итальянка Жасмин Паолини.

Андреева долгое время была фавориткой на попадание, но из-за трех поражений подряд в сентябре—октябре не попала в топ-8 чемпионской гонки, откуда ее сместила Рыбакина.

Андреева будет запасной в одиночном разряде, а также выступит на Итоговом турнире в паре с россиянкой Дианой Шнайдер, с которой завоевала серебро Олимпиады-2024.

Итоговый турнир WTA пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Призовой фонд составит $15,3 млн.