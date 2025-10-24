 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Три раза в месяц ездил в тюрьму». Умер легендарный защитник «Торпедо»

Умер рекордсмен «Торпедо» Виктор Шустиков в возрасте 86 лет
Экс-защитник «Торпедо» Виктор Шустиков скончался на 87-м году жизни. В клубе он провел 16 сезонов, после чего завершил карьеру футболиста. «РБК Спорт» рассказывает о важных моментах его жизни и карьеры в «Торпедо»
Виктор Шустиков
Виктор Шустиков (Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФОТО / АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ)

В четверг, 23 октября, стало известно об уходе из жизни Виктора Шустикова, легендарного защитника московского «Торпедо» и сборной СССР. Он скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни.

Всю карьеру провел в «Торпедо»

Виктор Шустиков посвятил всю свою карьеру столичному клубу «Торпедо», где провел 16 сезонов. Он является рекордсменом клуба по количеству матчей в чемпионате СССР — 427 игр (в советских первенствах больше матчей сыграл только Олега Блохин из киевского «Динамо» (432)).

Сначала Шустиков обучался футболу в знаменитой школе ФШМ под руководством Константина Ивановича Бескова. В 1957 году, когда игрок выпускался, за него боролись «Спартак» и «Динамо». Шустиков даже побывал в стане динамовцев, но клуб медлил с решением. Воспользовавшись этой паузой, «Торпедо» сделало ему предложение, от которого он не отказался. После знакомства с клубом и наставником Виктором Александровичем Масловым футболист написал заявление о приеме и навсегда связал свою судьбу с автозаводцами. При этом из-за такого перехода Шустикова могли отстранить от футбола, но позволили остаться в «Торпедо».

«28 декабря 1957-го написал заявление о приеме в «Торпедо», но ставить в основной состав меня начали только через год. В свою первую зиму играл за «Торпедо» в хоккей с шайбой», — цитирует Шустикова «Матч ТВ».

За время выступлений в клубе он четыре сезона носил капитанскую повязку, отыграв 253 матча без замен. В составе команды он дважды становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны. В 1969 году ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.

В составе сборной СССР он провел 10 матчей. За заслуги перед отечественным футболом в 1997 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Навещал Стрельцова в тюрьме три раза в месяц

Виктор Шустиков и Эдуард Стрельцов познакомились в первый же сезон Виктора в «Торпедо», проведя тогда зиму, играя в хоккей. «Эдик Стрельцов — правый нападающий, я в защите», — вспоминал Шустиков. Оба футболиста посвятили всю свою карьеру московскому клубу.

Перед чемпионатом мира 1958 года Стрельцова арестовали по обвинению в изнасиловании и приговорили к 12 годам заключения. Через пять лет он был освобожден и возобновил карьеру в клубе и сборной СССР.

Шустиков вспоминал, что навещал Эдуарда Стрельцова в тюрьме примерно три раза в месяц, привозя ему продукты от команды. Он делился, что после матчей, в выходной, он вместе с администратором команды Георгием Каменским и матерью Эдуарда ездил к нему на свидание. Шустиков даже ездил туда без прав на купленном им «Москвиче-407». Во время освобождения Стрельцова его также встречали Шустиков, мать и администратор торпедовской команды.

Поражение на Евро-1964

В финале чемпионата Европы 1964 года сборной СССР предстояло сыграть с Испанией на «Бернабеу» (стадион в Мадриде). Шустиков вспоминал, что футболисты были полны уверенности в победе. Однако указание члена ЦК заставило Бескова выбрать оборонительную тактику, к которой тренер, сам бывший нападающим, был настроен негативно. Шустиков рассказал, что ему пришлось играть на непривычной позиции, команда же пропустила быстрый гол и в итоге проиграла. Второе место стоило Бескову должности.

Говоря о том же периоде, Шустиков с удовольствием вспоминал поездку в Мексику, особенно момент, когда команду пригласили на родео. Зрелище с ковбоями, извивающимися на быках и лошадях, очень развеселило советских футболистов. Кульминацией стало то, как они чуть ли не силой усадили начальника команды, Андрея Петровича Старостина, который с детства любил лошадей и занимался верховой ездой, на мексиканскую лошадь.

Но Старостин продержался на лошади всего секунду: животное тут же его сбросило. «Оказалось, обращаться с мексиканскими лошадьми нужно было иначе, чем с советскими», — говорил Шустиков.

Тренерская деятельность

После завершения карьеры игрока Виктор Шустиков продолжил работу в системе «Торпедо». Он входил в тренерский штаб первой команды, работал старшим тренером в футбольной школе клуба, а также недолго возглавлял «Волгарь».

В 90-е годы Виктор Шустиков проявил себя как наставник в московской школе, где среди его воспитанников был и Сергей Игнашевич. Футболист отзывался о Шустикове как о «доброй души человеке», к которому относились как к родному дедушке, всегда готовому дать корректные и дельные советы.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Футбол ФК Торпедо Москва СССР
