Михаил Мамиашвили назвал откровенным бредом призывы к его отставке

Глава Федерации спортивной борьбы России отметил, что российские спортсмены действительно плохо выступили на недавнем ЧМ и «командир всегда виноват», но некоторые претензии в его адрес не выдерживают никакой критики

Михаил Мамиашвили (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили не снимает с себя ответственности за не слишком удачное выступление сборной на чемпионате мира в Загребе, но некоторые критические высказывания в его адрес являются бредом. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Российские борцы на недавнем мировом первенстве в Хорватии завоевали одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей.

«Правильно звучат [призывы к отставке]. Выступили плохо! Виноват всегда командир, какими бы ни были люди. Я должен был и потренировать, и вес вместе с ребятами согнать, и поехать выступить. Иногда раздается откровенный бред, вбивают кашу в мозг. Я в этих «помойках» вижу бред сумасшедшего», — цитирует Мамиашвили «Чемпионат».

По словам Мамиашвили, лично у него в первую очередь есть поводы задумываться о неудачном выступлении сборной на ЧМ. «Люди не так погружены в процессы и условия, в которых мы находимся. Но это не снимает ответственность с нас и лично с меня. Но я убежден, что эта ситуация сделает нас сильнее», — добавил он.

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе и капитан сборной России Абдулрашид Садулаев не смог получить шенгенскую визу для участия в турнире. Кроме того, двукратный чемпион Европы по греко-римской борьбе Эмин Сефершаев после отзыва визы, задержания и семичасового нахождения в полицейском участке был выдворен из Хорватии.

Мамиашвили возглавляет ФСБР с 1998 года.