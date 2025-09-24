 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Маккаби Тель-Авив 1 1,95 x 3,65 2 4,05 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Црвена Звезда Селтик 1 2,65 x 3,65 2 2,6 Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов Амкал Енисей 1 3,35 x 3,45 2 2,03 Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Динамо 1 4,1 x 3,7 2 1,85 Футбол Россия. Премьер-Лига Ахмат Акрон 1 1,75 x 3,9 2 4,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив Рубин 1 1,9 x 3,65 2 3,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Краснодар 1 3,45 x 3,75 2 2 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Оренбург 1 1,16 x 7,6 2 17 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Балтика 1 1,83 x 3,5 2 4,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Сочи 1 2,07 x 3,25 2 3,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,32 x 62 2 3,45 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,52 x 56 2 2,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,2 x 25 2 4,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,75 x 13 2 2,3
Спорт⁠,
0

Михаил Мамиашвили назвал откровенным бредом призывы к его отставке

Мамиашвили назвал откровенным бредом призывы к отставке после неудачного ЧМ
Глава Федерации спортивной борьбы России отметил, что российские спортсмены действительно плохо выступили на недавнем ЧМ и «командир всегда виноват», но некоторые претензии в его адрес не выдерживают никакой критики
Михаил Мамиашвили
Михаил Мамиашвили (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили не снимает с себя ответственности за не слишком удачное выступление сборной на чемпионате мира в Загребе, но некоторые критические высказывания в его адрес являются бредом. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Российские борцы на недавнем мировом первенстве в Хорватии завоевали одну золотую, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей.

«Правильно звучат [призывы к отставке]. Выступили плохо! Виноват всегда командир, какими бы ни были люди. Я должен был и потренировать, и вес вместе с ребятами согнать, и поехать выступить. Иногда раздается откровенный бред, вбивают кашу в мозг. Я в этих «помойках» вижу бред сумасшедшего», — цитирует Мамиашвили «Чемпионат».

По словам Мамиашвили, лично у него в первую очередь есть поводы задумываться о неудачном выступлении сборной на ЧМ. «Люди не так погружены в процессы и условия, в которых мы находимся. Но это не снимает ответственность с нас и лично с меня. Но я убежден, что эта ситуация сделает нас сильнее», — добавил он.

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе и капитан сборной России Абдулрашид Садулаев не смог получить шенгенскую визу для участия в турнире. Кроме того, двукратный чемпион Европы по греко-римской борьбе Эмин Сефершаев после отзыва визы, задержания и семичасового нахождения в полицейском участке был выдворен из Хорватии.

Мамиашвили возглавляет ФСБР с 1998 года.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
греко-римская борьба вольная борьба спортивная борьба Михаил Мамиашвили
Материалы по теме
Заур Угуев стал трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе
Спорт
Российский борец греко-римского стиля проиграл в финале чемпионата мира
Спорт
Российский борец проиграл американцу в схватке за золото ЧМ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 99,04 (+0,07) Инвестиции, 12:34 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 83,35 (-0,67) Инвестиции, 12:34
Минобороны сообщило об уничтожении 90% блокированной группировки ВСУ Политика, 16:57
Глава IIHF назвал сроки принятия следующего решения по допуску России Спорт, 16:55
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 16:52
К телу сбежавшего из суда Авакяна не допустили петербургских силовиков Общество, 16:48
Страховщики начали создавать продукты для беспилотного транспорта Отрасли, 16:45
Аэропорт Сочи временно не принимает самолеты Общество, 16:44
В Сочи и Сириусе ввели опасность атаки безэкипажных катеров Политика, 16:39
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В России анонсировали увеличение размера МРОТ Экономика, 16:38
Уолтц заявил, что Трамп желает мира на Украине, чего бы это ни стоило Политика, 16:36
Правительство одобрило проект федерального бюджета на три года Экономика, 16:33
В Центробанке исключили переход экономики в стадию рецессии в этом году Экономика, 16:33
Как виртуальные операторы связи влияют на развитие финтех-экосистем Отрасли, 16:24
«Суспільне» узнало о встрече Мелании Трамп с женой Зеленского Политика, 16:22
Правительство утвердило календарь праздничных дней в 2026 году Политика, 16:22