Боснийский клуб поселил баскетболиста в тюрьму из-за высоких цен на жилье
Боснийский клуб «Сутьеска» из города Фоча поселил одного из своих баскетболистов в местной тюрьме из-за высоких цен на аренду жилья. Об этом сообщает портал Klix.
Имя этого игрока не сообщается.
В клубе поблагодарили пенитенциарное учреждение за предоставленное жилье по минимальным ценам. «В период высокой арендной платы в нашем городе эта поддержка существенно облегчит работу клуба и будет способствовать нашему дальнейшему развитию», — сообщили в «Сутьеске».
В прошлом сезоне «Сутьеска» заняла восьмое место в Первой лиге Республики Сербской. Победитель этой лиги выходит в элитный дивизион чемпионата Боснии и Герцеговины.
В тюрьме Фочи есть обширное хозяйственное подразделение, где занимаются производством мебели и различных металлических изделий, слесарным делом, свиноводством, разведением кур и крупного рогатого скота, овцеводством, пчеловодством и земледелием. Там даже есть ресторан и мотель, где и будет жить баскетболист «Сутьески».
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