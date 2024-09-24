Боснийский клуб поселил баскетболиста в тюрьму из-за высоких цен на жилье

Игрок клуба «Сутьеска» из города Фоча будет жить в одном из зданий местной тюрьмы. Конечно, поселили его не с заключенными, а в мотеле, который относится к этому пенитенциарному учреждению

Здание тюрьмы в Фоче (Фото: БК «Сутьеска»)

Боснийский клуб «Сутьеска» из города Фоча поселил одного из своих баскетболистов в местной тюрьме из-за высоких цен на аренду жилья. Об этом сообщает портал Klix.

Имя этого игрока не сообщается.

В клубе поблагодарили пенитенциарное учреждение за предоставленное жилье по минимальным ценам. «В период высокой арендной платы в нашем городе эта поддержка существенно облегчит работу клуба и будет способствовать нашему дальнейшему развитию», — сообщили в «Сутьеске».

В прошлом сезоне «Сутьеска» заняла восьмое место в Первой лиге Республики Сербской. Победитель этой лиги выходит в элитный дивизион чемпионата Боснии и Герцеговины.

В тюрьме Фочи есть обширное хозяйственное подразделение, где занимаются производством мебели и различных металлических изделий, слесарным делом, свиноводством, разведением кур и крупного рогатого скота, овцеводством, пчеловодством и земледелием. Там даже есть ресторан и мотель, где и будет жить баскетболист «Сутьески».