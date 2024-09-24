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Sofascore назвал лучших футболистов пяти главных европейских лиг

Sofascore вручает награду лучшему игроку сезона в каждой из ведущих лиг мира. Среди получателей трофея за сезон 2023/24 оказались Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Родри и Гарри Кейн
Гарри Кейн
Гарри Кейн (Фото: Stuart Franklin / Getty Images)

Статистический портал Sofascore объявил список победителей премии лучшему футболисту сезона 2023/24 в ведущих лигах мира.

Среди получателей этой награды оказались Килиан Мбаппе (французская Лига 1), Джуд Беллингем (испанская Ла Лига), Родри (Английская премьер-лига), Гарри Кейн (немецкая бундеслига) и Хакан Чалханоглу (итальянская Серия А).

Позднее будет объявлены обладатели премий в чемпионатах, чей сезон завершится в декабре. Всего награды получат лучшие игроки в 50 лигах мира.

В этом году трофеи выполнены особым образом. В рамках кампании Field of Dreams Sofascore сотрудничал с легендой бразильского футбола Зико, чтобы отремонтировать футбольное поле в его академии в Рио-де-Жанейро. Каждый трофей содержит часть обновленного поля из академии Зико.

«Футбол — это больше, чем просто игра. Это путешествие, подпитываемое мечтами и поддерживаемое ежедневным присутствием. Награда лучшему игроку сезона от Sofascore символизирует усилия, которые каждый футболист вкладывает в достижение своих целей. Я горжусь партнерством с Sofascore в реконструкции поля в моей академии, где следующее поколение звезд футбола начнет свой путь», — сказал Зико.

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Футбол награды Гарри Кейн Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Родри
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