Sofascore назвал лучших футболистов пяти главных европейских лиг
Статистический портал Sofascore объявил список победителей премии лучшему футболисту сезона 2023/24 в ведущих лигах мира.
Среди получателей этой награды оказались Килиан Мбаппе (французская Лига 1), Джуд Беллингем (испанская Ла Лига), Родри (Английская премьер-лига), Гарри Кейн (немецкая бундеслига) и Хакан Чалханоглу (итальянская Серия А).
Позднее будет объявлены обладатели премий в чемпионатах, чей сезон завершится в декабре. Всего награды получат лучшие игроки в 50 лигах мира.
В этом году трофеи выполнены особым образом. В рамках кампании Field of Dreams Sofascore сотрудничал с легендой бразильского футбола Зико, чтобы отремонтировать футбольное поле в его академии в Рио-де-Жанейро. Каждый трофей содержит часть обновленного поля из академии Зико.
«Футбол — это больше, чем просто игра. Это путешествие, подпитываемое мечтами и поддерживаемое ежедневным присутствием. Награда лучшему игроку сезона от Sofascore символизирует усилия, которые каждый футболист вкладывает в достижение своих целей. Я горжусь партнерством с Sofascore в реконструкции поля в моей академии, где следующее поколение звезд футбола начнет свой путь», — сказал Зико.
Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне
Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»
В России доля потребителей водки выросла до 42% за год
Израиль начал военную операцию в Ливане
Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри
Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию
Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни
Турция сократила закупку российской нефти вдвое
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов