Юные хоккеисты «Динамо» извинились за матерную песню про «Спартак»
Хоккеисты команды московского «Динамо» 2012 года рождения извинились за свое поведение после недавней игры против столичного «Спартака». Видео с извинениями размещено на страницы школы «Динамо» во «ВКонтакте».
Матч состоялся 21 сентября. Позднее в Сети появилось видео из раздевалки «Динамо», где юные хоккеисты поют песню с матерными оскорблениями в адрес «Спартака».
«Мы хотим искренне извиниться за свое поведение после игры. Мы понимаем, что вели себя неподобающе и оскорбили тренеров и болельщиков «Спартака». «Спартак» — это сильный клуб и достойный соперник, который мы уважаем. Накал на льду перенесся в раздевалку, а этого допускать нельзя. Мы не контролировали, что говорили», — говорится в обращении игроков «Динамо».
На видео также извинения за поведение игроков принес тренер «Динамо» и пообещал «работать над повышением спортивной этики и воспитывать в команде уважение к соперникам вне зависимости от обстоятельств».
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