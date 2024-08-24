«Химки» вырвали ничью в матче РПЛ с «Ахматом», забив на 98-й минуте

«Химки» вырвали ничью в матче с «Ахматом», забив на 98-й минуте

До 73-й минуты «Химки» вели 2:0, затем пропустили трижды, но в компенсированное ко второму тайму время ничью команде принес Антон Заболотный

Фото: телеграм-канал ФК «Ахмат»

Футболисты грозненского «Ахмата» сыграли вничью с подмосковными «Химками» со счетом 3:3 в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе гостей отличились Резиуан Мирзов (31-я минута), Александр Руденко (67) и Антон Заболотный (90+8). У хозяев голы забили Александр Жиров (73), Фелиппе Кардосо (76) и Лукас Ловат (90+3).

В компенсированное ко второму тайму время (90+1) за фол последней надежды красную карточку получил полузащитник «Химок» Бутта Магомедов.

Ранее из 17 очных матчей команды лишь раз сыграли вничью — 0:0 в июле 2004 года.

«Ахмат» набрал четыре очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. Грозненцы остаются единственной командой без побед в нынешнем сезоне РПЛ. «Химки» с шестью очками расположились на 10-й строчке.

В следующем туре «Ахмат» 31 августа примет тольяттинский «Акрон», «Химки» в тот же день дома сыграют с московским ЦСКА.