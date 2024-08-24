ЦСКА разгромил новичка Российской премьер-лиги
Футболисты московского ЦСКА обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 4:0 в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Тамерлан Мусаев (49-я минута), Иван Обляков (60, 87 — с пенальти) и Мойзес (82).
ЦСКА прервал серию из двух поражений в РПЛ.
Армейцы уже во второй раз в текущем сезоне РПЛ победили с разницей в четыре мяча, за весь прошлый сезон у них была лишь одна такая победа. Мусаев забил восьмой гол в 18 матчах за ЦСКА в РПЛ.
ЦСКА набрал 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Акрон» с четырьмя очками расположился на 13-й строчке.
В следующем туре ЦСКА 31 августа в гостях сыграет с подмосковными «Химками», «Акрон», новичок РПЛ, в тот же день в гостях встретится в грозненским «Ахматом».
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