ЦСКА разгромил новичка Российской премьер-лиги

Встреча против тольяттинского «Акрона» завершилась со счетом 4:0

Тамерлан Мусаев (Фото: телеграм-канал ФК ЦСКА)

Футболисты московского ЦСКА обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 4:0 в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Тамерлан Мусаев (49-я минута), Иван Обляков (60, 87 — с пенальти) и Мойзес (82).

ЦСКА прервал серию из двух поражений в РПЛ.

Армейцы уже во второй раз в текущем сезоне РПЛ победили с разницей в четыре мяча, за весь прошлый сезон у них была лишь одна такая победа. Мусаев забил восьмой гол в 18 матчах за ЦСКА в РПЛ.

ЦСКА набрал 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, «Акрон» с четырьмя очками расположился на 13-й строчке.

В следующем туре ЦСКА 31 августа в гостях сыграет с подмосковными «Химками», «Акрон», новичок РПЛ, в тот же день в гостях встретится в грозненским «Ахматом».