Матч чемпионата Франции по футболу остановили из-за пожара на стадионе

Инцидент произошел во время игры между «Орлеаном» и «Валансьеном». Болельщики были эвакуированы, встречу в итоге не доиграли

Матч чемпионата Франции по футболу в третьем дивизионе между «Орлеаном» и «Валансьеном», который проходил 23 августа, прервали из-за пожара на стадионе, сообщает радиостанция France Bleu.

Инцидент произошел в перерыве между таймами, загорелось кафе на арене «Стад де ла Сурс». Облако дыма заволокло стадион, матч был отменен, болельщики эвакуированы с трибун.

France Bleu отметила, что это не единственный инцидент во время игры. Так, в первом тайме болельщик «Валансьена» упал с трибуны и был госпитализирован.

К перерыву счет в матче был 1:1. Пока не известно, когда игра будет продолжена.