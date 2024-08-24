Матч чемпионата Франции по футболу остановили из-за пожара на стадионе
Матч чемпионата Франции по футболу в третьем дивизионе между «Орлеаном» и «Валансьеном», который проходил 23 августа, прервали из-за пожара на стадионе, сообщает радиостанция France Bleu.
Инцидент произошел в перерыве между таймами, загорелось кафе на арене «Стад де ла Сурс». Облако дыма заволокло стадион, матч был отменен, болельщики эвакуированы с трибун.
France Bleu отметила, что это не единственный инцидент во время игры. Так, в первом тайме болельщик «Валансьена» упал с трибуны и был госпитализирован.
К перерыву счет в матче был 1:1. Пока не известно, когда игра будет продолжена.
Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии
Футболист «Зенита» перешел в английский клуб
Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира
«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»
Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль
Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой
Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре
Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов