В Уругвае отменили все матчи из-за потерявшего сознание футболиста
В Уругвае решили отменить все футбольные матчи на этих выходных после инцидента с защитником «Насьоналя» Хуаном Искьердо, который потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес. Об этом говорится в заявлении Ассоциации по защите прав профессиональных футболистов Уругвая (MUFP), опубликованном в соцсети Х.
«Учитывая тяжелое состояние Искьердо, мы сообщаем о нашем решении приостановить все профессиональные футбольные соревнования, запланированные на эти выходные», — заявили в MUFP.
Инцидент с Искьердо произошел 23 августа во время матча с бразильским «Сан-Паулу». 27-летний футболист рухнул на газон на 84-й минуте без какого-либо контакта с соперниками. Его увезли с поля на машине скорой помощи.
«Насьональ» на следующий день сообщил в соцсети Х, что состояние Искьердо, у которого проблемы из-за сердечной аритмии, стабильное и он остается под наркозом в отделении интенсивной терапии больницы в Сан-Паулу, где будет наблюдаться в течение еще как минимум 72 часов.
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