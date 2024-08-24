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В Уругвае отменили все матчи из-за потерявшего сознание футболиста

У защитника «Насьоналя» Хуана Искьердо возникли проблемы с сердцем во время матча Кубка Либертадорес. Игрока увезли с поля на скорой, он до сих пор остается в больнице. В Уругвае решили приостановить все футбольные турниры
Фото: Alexandre Schneider / Getty Images
Фото: Alexandre Schneider / Getty Images

В Уругвае решили отменить все футбольные матчи на этих выходных после инцидента с защитником «Насьоналя» Хуаном Искьердо, который потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес. Об этом говорится в заявлении Ассоциации по защите прав профессиональных футболистов Уругвая (MUFP), опубликованном в соцсети Х.

«Учитывая тяжелое состояние Искьердо, мы сообщаем о нашем решении приостановить все профессиональные футбольные соревнования, запланированные на эти выходные», — заявили в MUFP.

Инцидент с Искьердо произошел 23 августа во время матча с бразильским «Сан-Паулу». 27-летний футболист рухнул на газон на 84-й минуте без какого-либо контакта с соперниками. Его увезли с поля на машине скорой помощи.

«Насьональ» на следующий день сообщил в соцсети Х, что состояние Искьердо, у которого проблемы из-за сердечной аритмии, стабильное и он остается под наркозом в отделении интенсивной терапии больницы в Сан-Паулу, где будет наблюдаться в течение еще как минимум 72 часов.

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