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Холанд опередил Месси и Роналду по среднему количеству голов в XXI веке

Форвард «Манчестер Сити» отличился 257 раз в 315 матчах за карьеру, в среднем забивая 0,82 гола за игру. По этому показателю норвежец опережает Лионеля Месси (0,78) и Криштиану Роналду (0,73)
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд (Фото: Michael Regan / Getty Images)

Футбольный проект PopFoot в соцсети Х составил рейтинг лучших футболистов XXI века по среднему количеству забитых голов за матч. На первом месте в списке оказался норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Так, 24-летний нападающий забил 257 голов в 315 матчах, средний показатель составил 0,82 мяча за игру. На прошлой неделе в первом туре нового сезона чемпионата Англии Холанд отметился победным голом в матче против «Челси» (2:0), забив 91-й мяч в 100-й встрече за «Манчестер Сити».

По среднему показателю забитых голов Холанд опережает аргентинца Лионеля Месси (0,78), португальца Криштиану Роналду (0,73) и француза Килиана Мбаппе (0,72).

Для сравнения, в 24-летнем возрасте средние показатели забитых голов за матч у Месси составляли 0,60, у Роналду — 0,36.

Фото: PopFoot
Фото: PopFoot

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Футбол Эрлинг Холанд Лионель Месси Криштиану Роналду
Криштиану Роналду фото

Криштиану Роналду

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
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