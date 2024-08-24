Холанд опередил Месси и Роналду по среднему количеству голов в XXI веке
Футбольный проект PopFoot в соцсети Х составил рейтинг лучших футболистов XXI века по среднему количеству забитых голов за матч. На первом месте в списке оказался норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
Так, 24-летний нападающий забил 257 голов в 315 матчах, средний показатель составил 0,82 мяча за игру. На прошлой неделе в первом туре нового сезона чемпионата Англии Холанд отметился победным голом в матче против «Челси» (2:0), забив 91-й мяч в 100-й встрече за «Манчестер Сити».
По среднему показателю забитых голов Холанд опережает аргентинца Лионеля Месси (0,78), португальца Криштиану Роналду (0,73) и француза Килиана Мбаппе (0,72).
Для сравнения, в 24-летнем возрасте средние показатели забитых голов за матч у Месси составляли 0,60, у Роналду — 0,36.
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