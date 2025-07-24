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Спорт ,  
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Журналист узнал о переходе аргентинского футболиста в ЦСКА

Журналист Мерло: ЦСКА договорился с «Унионом» об аренде аргентинского футболиста
Соглашение с 20-летним Лионелем Верде рассчитано на один год и предусматривает опцию выкупа, говорит инсайдер
Эксекиэль Себальос из &laquo;Бока Хуниорс&raquo; (слева) и Лионель Верде из &laquo;Унион&raquo; (справа)
Эксекиэль Себальос из «Бока Хуниорс» (слева) и Лионель Верде из «Унион» (справа) (Фото: Luciano Bisbal / Getty Images)

Московский ЦСКА достиг договоренности с аргентинским клубом «Унион» об аренде полузащитника Лионеля Верде, сообщает журналист Сесар Луис Мерло на странице Х.

По данным источника, соглашение с 20-летним футболистом будет заключено сроком на один год и предусматривает опцию выкупа 80% от суммы трансфера за $4 млн.

Действующий контракт Верде с «Унионом» рассчитан до конца 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €600 тыс.

Лионель Верде является воспитанником «Униона» из Санта-Фе. Игрок выступает за основную команду с января 2024 года. За это время он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, отметившись четырьмя голами.

Пресс-служба ЦСКА сообщила РБК, что игрок в ближайшее время должен вылететь на медосмотр.

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