Журналист узнал о переходе аргентинского футболиста в ЦСКА
Московский ЦСКА достиг договоренности с аргентинским клубом «Унион» об аренде полузащитника Лионеля Верде, сообщает журналист Сесар Луис Мерло на странице Х.
По данным источника, соглашение с 20-летним футболистом будет заключено сроком на один год и предусматривает опцию выкупа 80% от суммы трансфера за $4 млн.
Действующий контракт Верде с «Унионом» рассчитан до конца 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €600 тыс.
Лионель Верде является воспитанником «Униона» из Санта-Фе. Игрок выступает за основную команду с января 2024 года. За это время он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, отметившись четырьмя голами.
Пресс-служба ЦСКА сообщила РБК, что игрок в ближайшее время должен вылететь на медосмотр.
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