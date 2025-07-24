Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Вашингтоне

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл китайца У Ибина со счетом 6:3, 6:2

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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл китайца У Ибина в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2.

В четвертьфинале россиянин встретится с победителем матча между Дэниелом Эвансом (Великобритания) и Корентеном Муте (Франция).

29-летний Даниил Медведев, занимающий 14-ю строчку в рейтинге ATP, в 2022 году на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. В его активе 20 титулов ATP. Россиянин шесть раз выходил в финал турниров Большого шлема, одержав победу лишь однажды — на US Open в 2021 году.

25-летний У Ибин занимает 243-е место в мировом рейтинге. Китаец является победителем одного турнира ATP. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг US Open в 2022 году.

Турнир ATP-500 проходит с 21 по 27 июля в Вашингтоне (США).