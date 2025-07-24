Александр Овечкин примет участие в Матче звезд в Мытищах
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин примет участие в Матче звезд в Мытищах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Встреча состоится 9 августа на арене «Мытищи» им. В.И. Шалимова.
Участие в матче примут Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Кирилл Капризов, Игорь Шестеркин, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, хоккеисты Дмитрий Орлов, Михаил Сергачев, Матвей Мичков, Кирилл Марченко, Егор Замула, Сергей Коньков, Александр Гуськов, Андрей Николишин и другие.
На лед также выйдут другие известные личности: двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, футболист Дмитрий Сычев, первый вице-президент ФХР и экс-главный тренер СКА Роман Ротенберг, президент промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев, блогеры Владимир Тимофеев (Vobon), Ярослав Кузьмичев (Yarkuzya), Андрей Репин (Repa), Дмитрий Козлов (Deemy), Hockey Stigg и другие.
После выставочного матча состоится финал Кубка Овечкина среди детско-юношеских команд, где победителей и призеров наградит сам Александр Овечкин.
В Красногорске и Мытищах со 2 по 9 августа пройдет турнир, собравший 24 команды. Это уже седьмое по счету мероприятие.
В апреле 2025 года Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина 897 шайбы и 726 передач в 1491 матче регулярных чемпионатов НХЛ.
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