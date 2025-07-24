Россиянин стал победителем Универсиады в настольном теннисе
Российский игрок в настольный теннис Владимир Сидоренко завоевал золотую медаль Универсиады в мужском одиночном разряде, которая проходит в Германии.
В финальном матче российский теннисист со счетом 10:12, 11:8, 11:8, 11:6, 11:6 победил соотечественника Максима Гребнева.
Россиянин Максим Гребнев стал обладателем серебряной медали.
На нынешней Универсиаде российские спортсмены завоевали 11 медалей. В их активе пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды.
Универсиада 2025 года проходит в период с 16 по 27 июля в Германии. Россияне выступают в нейтральном статусе.
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