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Спорт ,  
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Россиянин стал победителем Универсиады в настольном теннисе

Россиянин Сидоренко стал победителем Универсиады в настольном теннисе
В финале российский теннисист Владимир Сидоренко обыграл соотечественника Максима Гребнева со счетом 4-1 (10:12, 11:8, 11:8, 11:6, 11:6)
Фото: Christof Koepsel/ Bongarts/ Getty Images
Фото: Christof Koepsel/ Bongarts/ Getty Images

Российский игрок в настольный теннис Владимир Сидоренко завоевал золотую медаль Универсиады в мужском одиночном разряде, которая проходит в Германии.

В финальном матче российский теннисист со счетом 10:12, 11:8, 11:8, 11:6, 11:6 победил соотечественника Максима Гребнева.

Россиянин Максим Гребнев стал обладателем серебряной медали.

На нынешней Универсиаде российские спортсмены завоевали 11 медалей. В их активе пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды.

Универсиада 2025 года проходит в период с 16 по 27 июля в Германии. Россияне выступают в нейтральном статусе.

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настольный теннис Универсиада
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