Суд прекратил рассмотрение апелляции владельца «Торпедо» на арест

После ареста по обвинению в организации договорных матчей защита Соболева обжаловала его арест. Впоследствии по просьбе Соболева апелляционное производство было прекращено

Леонид Соболев (Фото: Футбольный клуб «Полтава»)

Рассмотрение апелляционной жалобы на решение об аресте владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева было прекращено по его просьбе, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Производство по жалобе на арест Соболева прекращено по его просьбе. Жалоба снята с рассмотрения», — сказал собеседник из правоохранительных органов.

В июне Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов были арестованы Мещанским судом. Обоим предъявили обвинения в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ч. 2 ст. 184 УК). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

После ареста защита Соболева приняла решение обжаловать арест владельца футбольного клуба «Торпедо» в Мещанском суде Москвы.

Дело против Леонида Соболева основано на показаниях арбитра Максима Перезвы и расследуется следственным департаментом МВД.

Журналист Иван Карпов писал, что рефери предлагали крупные суммы за обеспечение побед «Торпедо». За выигрыш у «Родины» и «Шинника» арбитру обещали по 1,5 млн руб. за каждую игру.

Также Перезва мог получать по 250 тыс. руб. за каждый назначенный пенальти в ворота соперника или удаление игрока в его составе. За победу над «Уралом» предлагалось 3 млн руб., а за каждый пенальти и удаление в тех матчах — по 500 тыс. руб.

В сезоне 2024/25 «Торпедо» выступало в Первой лиге, где заняло второе место, обеспечив себе возвращение в РПЛ. Но 10 июля московский клуб был исключен из числа участников премьер-лиги сезона 2025/26 и оштрафован на 5 млн руб.