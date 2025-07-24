Российские синхронистки завоевали вторую бронзу на ЧМ в Сингапуре
Российские синхронистки Татьяна Гайдай и Майя Дорошко завоевали бронзовые медали чемпионата мира в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.
Российские синхронистки набрали 277,1117 балла. Золото завоевали испанки Лилу Льуис Валет и Ирис Тио Касас (282,6087 балла), вторыми стали итальянки Энрика Пикколи и Лукреция Руджеро (278,7137).
Ранее Татьяна Гайдай и Майя Дорошко уже принесли команде бронзовые медали в технической программе дуэтов. Впервые с 2001 года в соревнованиях дуэтов россиянки не смогли взять золото, как и в 2001 году, когда Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова завоевали серебряные медали.
Всего на счету России три золота, а также серебро и две бронзы. Россия занимает третье место в медальном зачете, отставая от лидера, Германии, на одно золото.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хай-дайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.
Российские спортсмены выступают на ЧМ по водным видам спорта впервые за шесть лет.
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