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Спорт ,  
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Российские синхронистки завоевали вторую бронзу на ЧМ в Сингапуре

Синхронистки Гайдай и Дорошко взяли вторую бронзу на ЧМ в Сингапуре
Россиянки Татьяна Гайдай и Майя Дорошко набрали 277,1117 балла в произвольной программе дуэтов. Золото завоевали испанки Лилу Льуис Валет и Ирис Тио Касас, а серебро — итальянки Энрика Пикколи и Лукреция Руджеро
Российские синхронистки Татьяна Гайдай и Майя Дорошко
Российские синхронистки Татьяна Гайдай и Майя Дорошко (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Российские синхронистки Татьяна Гайдай и Майя Дорошко завоевали бронзовые медали чемпионата мира в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Российские синхронистки набрали 277,1117 балла. Золото завоевали испанки Лилу Льуис Валет и Ирис Тио Касас (282,6087 балла), вторыми стали итальянки Энрика Пикколи и Лукреция Руджеро (278,7137).

Ранее Татьяна Гайдай и Майя Дорошко уже принесли команде бронзовые медали в технической программе дуэтов. Впервые с 2001 года в соревнованиях дуэтов россиянки не смогли взять золото, как и в 2001 году, когда Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова завоевали серебряные медали.

Всего на счету России три золота, а также серебро и две бронзы. Россия занимает третье место в медальном зачете, отставая от лидера, Германии, на одно золото.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хай-дайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.

Российские спортсмены выступают на ЧМ по водным видам спорта впервые за шесть лет.

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Полина Мельникова
синхронное плавание чемпионат мира по водным видам спорта бронза
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