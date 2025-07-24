МИД Латвии отказал в выдаче визы Дворковичу

МИД Латвии проинформировал страны, которые выдали шенгенские визы Аркадию Дворковичу, о том, что ему было отказано в выдаче визы

Аркадий Дворкович (Фото: Global Look Press)

Министерство иностранных дел Латвии отказало президенту Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадию Дворковичу в выдаче визы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что Латвия проинформировала страны, которые выдали шенгенские визы Дворковичу, о том, что ему было отказано в выдаче визы.

52-летний Дворкович возглавляет FIDE с октября 2018 года. Ранее он занимал должности вице-премьера России, председателя фонда «Сколково», председателя совета директоров ОАО «РЖД» и помощника президента России. В 2007–2010 годах был вице-президентом Федерации шахмат России (ФШР), а с 2010 по 2014 год — председателем наблюдательного совета.