Роман Ротенберг включил в штаб хоккейного СКА чемпиона мира по дзюдо
Чемпион мира по дзюдо Арман Адамян вошел в тренерский штаб петербургского хоккейного клуба СКА, сообщил в своем телеграм-канале главный тренер команды Роман Ротенберг.
«В нашем тренерском штабе усиление — с нами будет работать дзюдоист, чемпион мира Арман Азатович Адамян!» — написал Ротенберг.
27-летний Адамян — заслуженный мастер спорта, чемпион мира 2023 по дзюдо, чемпион Европы 2019 года и победитель Европейских игр в 2019 году.
Ротенберг стал главным тренером СКА в январе 2022 года. В этом сезоне команда впервые за десять лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф, уступив екатеринбургскому «Автомобилисту» (1–4). Среди тренеров СКА Ротенберг по числу одержанных побед (126) уступает только Борису Михайлову (238) и Николаю Пучкову (193), а по победам в сериях плей-офф (5) — только Олегу Знарку (6), который выиграл с командой последний Кубок Гагарина (2017 год).
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