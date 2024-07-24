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Роман Ротенберг включил в штаб хоккейного СКА чемпиона мира по дзюдо

Кем конкретно будет работать дзюдоист Арман Адамян, Ротенберг не уточнил
Роман Ротенберг&nbsp;
Роман Ротенберг  (Фото: Alexander Kulebyakin / Global look press)

Чемпион мира по дзюдо Арман Адамян вошел в тренерский штаб петербургского хоккейного клуба СКА, сообщил в своем телеграм-канале главный тренер команды Роман Ротенберг.

«В нашем тренерском штабе усиление — с нами будет работать дзюдоист, чемпион мира Арман Азатович Адамян!» — написал Ротенберг.

27-летний Адамян — заслуженный мастер спорта, чемпион мира 2023 по дзюдо, чемпион Европы 2019 года и победитель Европейских игр в 2019 году.

Ротенберг стал главным тренером СКА в январе 2022 года. В этом сезоне команда впервые за десять лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф, уступив екатеринбургскому «Автомобилисту» (1–4). Среди тренеров СКА Ротенберг по числу одержанных побед (126) уступает только Борису Михайлову (238) и Николаю Пучкову (193), а по победам в сериях плей-офф (5) — только Олегу Знарку (6), который выиграл с командой последний Кубок Гагарина (2017 год).

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