Призеры ЧР в танцах на льду Хавронина и Нарижный перешли в группу Жулина

Призеры чемпионата России в танцах на льду перешли в группу Жулина

Танцевальный дуэт Ирины Хаврониной и Девида Нарижного покинул группу Дениса Самохина

Ирина Хавронина и Девид Нарижный (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Бронзовые призеры чемпионата России в танцах на льду Ирина Хавронина и Девид Нарижный будут тренироваться у Александра Жулина. Об этом Жулин сообщил ТАСС.

«Ребята мне позвонили пару недель назад и спросили, не хотел бы я их взять. Встретились, хорошо поговорили, наметили некие задачи», — рассказал Жулин.

Ранее фигуристы занимались в группе Дениса Самохина. «К сожалению, взгляд на дальнейшее развитие пары у нашей команды и ребят не совпал. Мы, в свою очередь, с воодушевлением смотрим в будущее и открыты к новым начинаниям», — заявил Самохин.

Хаврониной 20 лет, Нарижному — 25. Вместе они выступают с сезона 2023/24. На счету фигуристов две бронзы на чемпионатах России, бронза финала Кубка России, четырежды они были вторыми на этапах Кубка России.