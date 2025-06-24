Призеры чемпионата России в танцах на льду перешли в группу Жулина
Бронзовые призеры чемпионата России в танцах на льду Ирина Хавронина и Девид Нарижный будут тренироваться у Александра Жулина. Об этом Жулин сообщил ТАСС.
«Ребята мне позвонили пару недель назад и спросили, не хотел бы я их взять. Встретились, хорошо поговорили, наметили некие задачи», — рассказал Жулин.
Ранее фигуристы занимались в группе Дениса Самохина. «К сожалению, взгляд на дальнейшее развитие пары у нашей команды и ребят не совпал. Мы, в свою очередь, с воодушевлением смотрим в будущее и открыты к новым начинаниям», — заявил Самохин.
Хаврониной 20 лет, Нарижному — 25. Вместе они выступают с сезона 2023/24. На счету фигуристов две бронзы на чемпионатах России, бронза финала Кубка России, четырежды они были вторыми на этапах Кубка России.
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