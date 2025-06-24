Футболиста «Челси» Николаса Джексона дисквалифицировали на два матча клубного ЧМ

Футболиста «Челси» дисквалифицировали на два матча клубного ЧМ

Сенегальский форвард Николас Джексон получил красную карточку за грубый фол в матче группового этапа с «Фламенго»

Фото: David Ramos / Getty Images

Футболист «Челси» Николас Джексон дисквалифицирован на два матча клубного чемпионата мира. Об этом сообщает The Athletic.

Сенегальский форвард получил дополнительный матч дисквалификации после удаления во втором туре группового этапа. Джексон был удален на 68-й минуте встречи против «Фламенго» (1:3) за грубый фол, всего через четыре минуты после своего выхода на замену.

Таким образом, Джексон пропустит встречу «Челси» в третьем туре группового этапа с «Эсперанс» и не сыграет в 1/8 финала, если лондонский клуб туда выйдет.

После двух туров в группе D «Фламенго» набрал шесть очков, «Челси» и «Эсперанс» — по три, «Лос-Анджелес» — ноль.