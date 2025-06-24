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Спорт ,  
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Бомж проник в номер участника клубного ЧМ и уснул там

Globo: бездомный проник в номер участника клубного ЧМ в США и уснул там
Бездомный мужчина зашел в номер футболиста «Флуминенсе» Игнасио, закрылся изнутри и лег спать. Он ничего не украл и не устроил беспорядок в номере, охрана в итоге вывела его из отеля
Игнасио
Игнасио (Фото: Lucas Figueiredo / Getty Images)

Бездомный мужчина проник в номер защитника «Флуминенсе» Игнасио во время выступления команды на клубном чемпионате мира в США. Об этом сообщает Globo.

Инцидент произошел в городе Колумбия (штат Южная Каролина). «Флуминенсе» во время турнира разместился в отеле Marriott. Бездомному мужчине удалось пройти через все барьеры безопасности отеля, зайти в один из номеров и уснуть там.

Игнасио обнаружил запертую дверь в свой номер и позвал охрану. Войдя в номер, сотрудники службы безопасности обнаружили спящего мужчину. При этом никаких вещей не было украдено, и в комнате не было беспорядка. В итоге мужчину выгнали из отеля.

«Флуминенсе» на клубном чемпионате мира сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0) и победил корейский «Ульсан Хёндэ» (4:2). В заключительном матче группового этапа бразильский клуб 25 июня сыграет с «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР.

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