Карлсен проиграл 15-летнему российскому шахматисту на онлайн-турнире

Шестнадцатый чемпион мира уступил в одной из партий «Титульного вторника» Максиму Иванникову

Магнус Карлсен (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен уступил 15-летнему россиянину Максиму Иванникову на онлайн-турнире «Титульный вторник».

Партия третьего раунда завершилась на 33-м ходу, норвежец играл черными фигурами.

«Титульный вторник» — еженедельный онлайн-турнир, который проходит на платформе сhess.com (заблокирована в России в апреле 2022 года по требованию Генпрокуратуры). В нем могут принимать участие только игроки с международными званиями. Они играют в блиц, турнир проходит по швейцарской системе.

Иванников обладает званием кандидата в мастера FIDE, его рейтинг составляет 2184. У лидера рейтинга FIDE Карлсена — 2837. 34-летний норвежец был чемпионом мира до 2022 года, когда отказался защищать свой титул в матче против россиянина Яна Непомнящего. Чемпионат мира по блицу он выигрывал восемь раз.