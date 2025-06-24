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Спорт ,  
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Дмитрий Лоськов получил новую должность в «Локомотиве»

Легенда «Локомотива» Дмитрий Лоськов получил новую должность в клубе
Легенда «железнодорожников» назначен на должность советника генерального директора по спортивным вопросам
Дмитрий Лоськов
Дмитрий Лоськов (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Дмитрий Лоськов назначен на должность советника генерального директора «Локомотива» по спортивным вопросам. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

«В рамках расширения своего функционала повышение получил Дмитрий Лоськов. Дмитрию Вячеславовичу предстоит курировать ряд ключевых направлений, касающихся функционирования спортивного блока клуба, непосредственно связанных с развитием главной команды», — говорится в сообщении.

Лоськов в качестве игрока выступал за «Локомотив» на позиции полузащитника с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год. Он является обладателем многих рекордов московского клуба, в том числе по количеству матчей (421) и голов (128). В составе «Локомотива» он дважды выиграл чемпионат России (2002, 2004) и трижды — Кубок страны (1999/2000, 2000/2001, 2006/2007).

С 2016 года Лоськов входил в тренерский штаб клуба, cо 2 марта по 4 апреля 2022-го был исполняющим обязанности главного тренера вместо ушедшего Маркуса Гисдоля. Летом 2022 года Лоськов был назначен заместителем руководителя развития молодежного футбола «Локомотива».

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Футбол ФК Локомотив Москва Дмитрий Лоськов
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