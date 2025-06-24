«Локомотив» вернул из США воспитанника, который не заиграл в НХЛ
Воспитанник «Локомотива» защитник Даниил Мисюль вернулся в ярославский клуб. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба КХЛ.
Последние два сезона 24-летний Мисюль провел в Северной Америке, выступая в системах клубов НХЛ «Нью-Джерси Девилз» и «Бостон Брюинз». «Девилз» выбрали хоккеиста под общим 70-м номером на драфте НХЛ 2019 года.
Всего на счету защитника 102 игры и 23 (5+18) очка в АХЛ. Кроме того, в прошлом сезоне он дебютировал в НХЛ, сыграв одну встречу за «Девилз».
В прошлом сезоне «Фонбет» — КХЛ ярославский клуб завоевал Кубок Гагарина.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года