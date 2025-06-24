«Локомотив» вернул защитника Даниила Мисюля, который не заиграл в НХЛ

«Локомотив» вернул из США воспитанника, который не заиграл в НХЛ

Защитник Даниил Мисюль после двух лет игры за океаном вернулся в родной клуб. На счету 24-летнего хоккеиста была только одна игра в НХЛ за «Нью-Джерси», остальное время он провел в фарм-клубе

Даниил Мисюль (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Воспитанник «Локомотива» защитник Даниил Мисюль вернулся в ярославский клуб. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба КХЛ.

Последние два сезона 24-летний Мисюль провел в Северной Америке, выступая в системах клубов НХЛ «Нью-Джерси Девилз» и «Бостон Брюинз». «Девилз» выбрали хоккеиста под общим 70-м номером на драфте НХЛ 2019 года.

Всего на счету защитника 102 игры и 23 (5+18) очка в АХЛ. Кроме того, в прошлом сезоне он дебютировал в НХЛ, сыграв одну встречу за «Девилз».

В прошлом сезоне «Фонбет» — КХЛ ярославский клуб завоевал Кубок Гагарина.