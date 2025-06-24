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Спорт ,  
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World Aquatics разрешила российским атлетам общаться со СМИ на ЧМ

Ранее в правилах для получения нейтрального статуса был запрет на любое общение со СМИ во время турниров World Aquatics, теперь он был снят
Фото: David Balogh / Getty Images
Фото: David Balogh / Getty Images

Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила российским спортсменам общаться с журналистами на соревнованиях под своего эгидой, в том числе чемпионате мира. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс‑службе World Aquatics.

Ранее такой пункт был в правилах для получения нейтрального статуса. Теперь запрет был снят.

В обновленных правилах отмечается, что комментарии спортсменов должны быть строго ограничены их выступлениями.

Ближайший чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены будут представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло.

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Иван Витченко Иван Витченко
плавание World Aquatics нейтральный статус
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