World Aquatics разрешила российским атлетам общаться со СМИ на ЧМ

Ранее в правилах для получения нейтрального статуса был запрет на любое общение со СМИ во время турниров World Aquatics, теперь он был снят

Фото: David Balogh / Getty Images

Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила российским спортсменам общаться с журналистами на соревнованиях под своего эгидой, в том числе чемпионате мира. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс‑службе World Aquatics.

Ранее такой пункт был в правилах для получения нейтрального статуса. Теперь запрет был снят.

В обновленных правилах отмечается, что комментарии спортсменов должны быть строго ограничены их выступлениями.

Ближайший чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены будут представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло.