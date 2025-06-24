World Aquatics разрешила российским атлетам общаться со СМИ на ЧМ
Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила российским спортсменам общаться с журналистами на соревнованиях под своего эгидой, в том числе чемпионате мира. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс‑службе World Aquatics.
Ранее такой пункт был в правилах для получения нейтрального статуса. Теперь запрет был снят.
В обновленных правилах отмечается, что комментарии спортсменов должны быть строго ограничены их выступлениями.
Ближайший чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены будут представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло.
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