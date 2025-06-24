Главная сенсация «Ролан Гаррос» проиграла в квалификации Уимблдона
Французская теннисистка Луа Буассон не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В первом круге квалификации 22-летняя Буассон, первая сеяная, уступила канадке Карсон Брэнстин со счетом 2:6, 7:6 (7:1), 4:6.
Буассон занимает 65-е место в рейтинге WTA, на недавнем «Ролан Гаррос» она стала главной сенсацией (начинала турнир на 361-й строчке рейтинга), дойдя до полуфинала.
Основной турнир Уимблдона пройдет с 30 июня по 13 июля.
В 2024 году победителем Уимблдона стал испанец Карлос Алькарас, а среди женщин первенствовала представительница Чехии Барбора Крейчикова.
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