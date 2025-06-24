«Локомотив» заключил новый контракт с одним из лучших новичков КХЛ Суриным

«Локомотив» заключил новый контракт с одним из лучших новичков КХЛ

Новое соглашение с 18-летним Егором Суриным рассчитано до конца сезона 2026/27

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Ярославский «Локомотив» подписал новые контракты с двумя форвардами: канадцем Байроном Фрэзом и 18-летним Егором Суриным. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

В прошлом сезоне «Фонбет» — КХЛ ярославский клуб завоевал Кубок Гагарина.

В прошлом сезоне 2024/25 Сурин набрал 14 (7+7) очков в 41 матче регулярного чемпионата и еще 7 (5+2) в плей-офф. Форвард попал в тройку номинантов на приз лучшему новичку КХЛ, награду в итоге получил Иван Демидов (СКА).

34-летний Фрэз провел 80 матчей за «Локомотив» и набрал 41 (21+20) очко.

Соглашение с Суриным рассчитано до конца сезона 2026/27, Фрэз заключил однолетний контракт.