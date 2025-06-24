«Локомотив» заключил новый контракт с одним из лучших новичков КХЛ
Ярославский «Локомотив» подписал новые контракты с двумя форвардами: канадцем Байроном Фрэзом и 18-летним Егором Суриным. Об этом сообщается на сайте КХЛ.
В прошлом сезоне «Фонбет» — КХЛ ярославский клуб завоевал Кубок Гагарина.
В прошлом сезоне 2024/25 Сурин набрал 14 (7+7) очков в 41 матче регулярного чемпионата и еще 7 (5+2) в плей-офф. Форвард попал в тройку номинантов на приз лучшему новичку КХЛ, награду в итоге получил Иван Демидов (СКА).
34-летний Фрэз провел 80 матчей за «Локомотив» и набрал 41 (21+20) очко.
Соглашение с Суриным рассчитано до конца сезона 2026/27, Фрэз заключил однолетний контракт.
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