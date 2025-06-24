Божович рассказал о желании в 10-й раз возглавить клуб РПЛ
Черногорский тренер Миодраг Божович хотел бы снова поработать в России. Об этом он заявил «Чемпионату».
«Разговоров пока не было, а желание есть. У меня остались добрые воспоминания о стране. Посмотрим, что будет», — сказал 57-летний Божович.
Последним местом работы Божовича был иранский «Эстегляль», который он покинул в феврале этого года.
Божович в России возглавлял «Амкар» (дважды), «Москву», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», «Крылья Советов» и тульский «Арсенал» (дважды). Летом 2022-го он покинул «Арсенал» после вылета из РПЛ.
Под руководством Божовича «Ростов» становился обладателем Кубка России в сезоне 2013/14, с «Амкаром» он выходил в финал Кубка в сезоне 2007/08. Также он возглавлял «Црвену звезду», которую в сезоне 2015/16 привел к победе в чемпионате Сербии.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года