Божович рассказал о желании в 10-й раз возглавить клуб РПЛ

Черногорский тренер последний раз работал в России с тульским «Арсеналом», который покинул летом 2022 года после вылета из РПЛ

Миодраг Божович (Фото: Global Look Press)

Черногорский тренер Миодраг Божович хотел бы снова поработать в России. Об этом он заявил «Чемпионату».

«Разговоров пока не было, а желание есть. У меня остались добрые воспоминания о стране. Посмотрим, что будет», — сказал 57-летний Божович.

Последним местом работы Божовича был иранский «Эстегляль», который он покинул в феврале этого года.

Божович в России возглавлял «Амкар» (дважды), «Москву», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», «Крылья Советов» и тульский «Арсенал» (дважды). Летом 2022-го он покинул «Арсенал» после вылета из РПЛ.

Под руководством Божовича «Ростов» становился обладателем Кубка России в сезоне 2013/14, с «Амкаром» он выходил в финал Кубка в сезоне 2007/08. Также он возглавлял «Црвену звезду», которую в сезоне 2015/16 привел к победе в чемпионате Сербии.