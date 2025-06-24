Призер Олимпиады в Токио в беге решила перейти в бобслей

Теана Дэниелс заявила, что будет бороться за место в сборной США по бобслею на Олимпиаде-2026

Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Американская легкоатлетка Теана Дэниелс, серебряный призер Олимпийских игр 2020 в Токио в эстафете 4х100 м решила перейти в бобслей. Об этом 28-летняя спортсменка сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России)

«Никогда не думала, что это будет моей следующей главой, но вот мы здесь. Я объявляю о своем стремлении попасть в сборную США по бобслею на зимних Олимпийских играх 2026 года. Я принимаю новый вызов. Огромное спасибо всем, кто подталкивал меня, верил в меня и вдохновлял меня на это решение», — написала Дэниелс, чемпионка США 2019 года в беге на 100 м.

На Играх в Токио Дэниелс вместе с Джавианн Оливер, Дженна Прандини и Габриэль Томас завоевала серебряную медаль в эстафете 4х100 м, уступив в финале сборной Ямайки.

Кроме того, на чемпионате мира в Дохе 2019 года она завоевала бронзовую медаль в эстафете 4х100 м.