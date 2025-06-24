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Спорт ,  
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«Сибирь» объявила о переходе обладателя Кубка Стэнли

«Сибирь» объявила о переходе обладателя Кубка Стэнли Скотта Уилсона
Канадский форвард Скотт Уилсон подписал двухлетний контракт с новосибирским клубом
Скотт Уилсон
Скотт Уилсон (Фото: телеграм-канал ХК «Сибирь»)

Канадский нападающий Скотт Уилсон подписал контракт с «Сибирью». Об этом сообщается на сайте новосибирского клуба КХЛ.

Срок соглашения с 33-летним хоккеистом рассчитан на два года.

В прошлом сезоне Уилсон играл за магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев». Также в КХЛ он выступал за подмосковный «Витязь». Всего в лиге провел 188 матчей, забросил 62 шайбы и отдал 55 передач.

Уилсон был выбран «Питтсбург Пингвинз» на драфте НХЛ 2011 года под общим 209-м номером. За команду он выступал с 2014 по 2017 год, в сезоне 2016/17 стал обладателем Кубка Стэнли.

В прошлом сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Сибирь» заняла седьмое место в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф уступила «Салавату Юлаеву».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Сибирь Скотт Уилсон
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