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Спорт ,  
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Гончар и Могильный стали кандидатами на включение в Зал славы НХЛ

Гончар и Могильный стали кандидатами на включение в Зал хоккейной славы НХЛ
Всего на включение в Зал хоккейной славы НХЛ в 2025 году претендует 23 человека
Александр Могильный
Александр Могильный (Фото: Dave Sandford /Getty Images/NHLI)

Российские хоккеисты Сергей Гончар и Александр Могильный претендуют на включение в хоккейный Зал славы в 2025 году. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

В число кандидатов также входят Здено Хара, Райан Гецлаф, Данкан Кит, Кэри Прайс, Туукка Раск, Джейсон Спецца, Джо Торнтон, Дженнифер Боттерилл, Род Бриндамор, Венсан Дамфусс, Меган Дагган, Патрик Элиаш, Тео Флери, Кертис Джозеф, Патрик Марло, Райан Миллер, Берни Николс, Пекка Ринне, Кит Ткачук, Джастин Уильямс и Хенрик Зеттерберг.

Комитет организации из 18 человек проведет голосование, по итогам которого определятся новые члены Зала славы. Согласно уставу, может быть избрано не более четырех мужчин и двух женщин. Кандидаты должны завершить профессиональную или международную карьеру не менее чем за три года до выборов.

Могильный — олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989-го и обладатель Кубка Стэнли 2000 года в составе «Нью-Джерси Девилз».

Гончар — двукратный призер Олимпийских игр и обладатель Кубка Стэнли (2009) как игрок «Питтсбург Пингвинз», а также как тренер защитников (2017).

Ранее в Зал славы из россиян были включены Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров, Александр Якушев, Сергей Зубов, Анатолий Тарасов.

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Теги
Полина Мельникова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Сергей Гончар Александр Могильный
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