TSN не включил российских хоккеистов в топ‑10 драфта НХЛ

Российские хоккеисты не вошли в топ‑10 драфта НХЛ по версии TSN

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский стал лучшим среди россиян в рейтинге TSN, заняв 35-е место

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Ни один из россиян не вошел в число 32 лучших хоккеистов, представляющих первый раунд драфта НХЛ 2025 года, пишет спортивный канал TSN.

Восемь россиян вошли в рейтинг топ-100 лучших выборов на драфте. Самое высокое место среди российских хоккеистов в рейтинге занял нападающий Александр Жаровский из «Салавата Юлаева», расположившись на 35-й строчке. На 36-м месте оказался форвард Даниил Прохоров из петербургского «Динамо», а защитник Курбан Лиъяматов из московского «Динамо» занял 55-е место.

Российские хоккеисты в топ-100 драфта НХЛ 2025 года по версии TSN 35-е место: Александр Жаровский (нападающий, «Салават Юлаев»);

36-е место: Даниил Прохоров (нападающий, «Динамо» Санкт-Петербург);

55-е место: Курбан Лиъматов (защитник, «Динамо» Москва);

57-е место: Семен Фролов (вратарь, «Спартак» Москва);

58-е место: Петр Андреянов (вратарь, ЦСКА Москва);

59-е место: Алексей Медведев (вратарь, «Лондон Найтс»);

80-100-е место: Артем Гончар (защитник, «Металлург» Магнитогорск);

80-100-е место: Дмитрий Исаев (нападающий, «Автомобилист»).

Драфт НХЛ — ежегодное мероприятие, в рамках которого команды выбирают игроков для пополнения составов. Каждый из 32 клубов имеет право на один выбор в каждом из семи раундов.

Порядок выбора игроков определяется результатами команды в предыдущем сезоне. Чемпион выбирает последним, в то время как порядок выбора команд, не попавших в плей-офф, определяется лотереей, в которой у команды, занявшей последнее место, больше шансов выбирать первой.

Драфт НХЛ 2025 года пройдет в ночь с 27 по 28 июня. Впервые в истории лиги клубы будут осуществлять выбор игроков, находясь в своих офисах, а не на общей площадке.