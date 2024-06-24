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Боец MMA сделал предложение своей девушке в октагоне и получил отказ

Чешского бойца смешанных единоборств Лукаша Буковаза, проигравшего поединок, обвинили в неверности. Видео с отказом в браке перед 20 тыс. зрителей стало вирусным
Фото: Happy Punch / X
Фото: Happy Punch / X

Чешский боец смешанных единоборств Лукаш Буковаз сделал предложение своей девушке прямо в октагоне после поединка, однако получил отказ на глазах 20 тыс. зрителей. Видео инцидента, ставшее вирусным, опубликовано на канале «Happy Punch» в соцсети X (бывший Twitter).

В минувшие выходные Буковаз и Патрик Хорват в рамках мероприятия «Битва звезд» поочередно сразились с Яном Михалеком, который вышел победителем по итогу обоих противостояний. После поражения Буковаз позвал в клетку свою девушку, встав на одно колено и предложив ей принять кольцо.

Однако подруга бойца неожиданно ответила отказом, аргументировав его изменой Буковаза с другой женщиной. «Я не думаю, что это хорошая идея после всего того, что случилось между нами. Мой ответ — нет», — заявила она.

Услышав отказ, спортсмен опустил глаза вниз, тогда как кто-то из-за пределов октагона попытался облить девушку водой. Позже Буковаз у себя в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) опубликовал видеоролик, в котором отверг все обвинения в неверности.

Видео с неловкой ситуацией, в которую попал чешский боец, стало вирусным в интернете. Многие пользователи соцсетей выразили сочувствие спортсмену, однако некоторые не упустили возможность пошутить над Буковазом. «Два поражения за две минуты», — написал один из них.

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