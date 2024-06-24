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В ЦСКА рассказали о борьбе с клубами с миллиардной поддержкой корпораций

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что, «когда есть многомиллиардная поддержка госкорпораций, многие задачи решать проще»
Роман Бабаев
Роман Бабаев (Фото: FC CSKA / Twitter.com / Global Look Press)

Футбольный ЦСКА не будет нерационально тратить деньги клуба на легионеров, у которых только финансовая мотивация, заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. Так он на пресс-конференции ответил на вопрос, находится ли ЦСКА в проигрышном положении по сравнению с конкурентами, у которых многомиллиардная поддержка.

«Мне не нравится термин «проигрышное», — отметил он. — Да, у нас немного разные весовые категории. Мы можем достойно выходить из ситуации».

Бабаев подчеркнул, что, «когда есть многомиллиардная поддержка госкорпораций, многие задачи решать проще». «Но это не означает, что мы не будем пытаться навязать борьбу и добиваться тех целей, которые очевидны для такого клуба, как ЦСКА», — добавил он.

По словам Бабаева, ЦСКА «иногда пытается не совсем стандартно поступить в той или иной ситуации, находит футболистов, за которых не нужно платить колоссальные деньги».

«Это разумно не только с точки зрения отсутствия или поддержки госкорпораций, но и с точки зрения текущей ситуации, когда мы не участвуем в еврокубках, сборная не играет на международных турнирах, а международные трансферы осложнены», — добавил он.

По данным Transfermarkt, траты ЦСКА на трансферы за последние пять лет составили €94,17 млн. Это шестой показатель в РПЛ. Рекордсменом является «Зенит» (€245,04 млн), который принадлежит «Газпрому».

При этом ЦСКА является единственным клубом из топ-6 с положительным балансом от трансферов — €20,06 млн. Наибольший отрицательный баланс у «Зенита» (минус €101,19 млн).

В апреле 2020 года ВЭБ.РФ выкупил 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА. В сентябре 2022 года госкорпорация договорилась о передаче этой доли компании «Баланс Эссет Менеджмент», подконтрольной предпринимателю Виталию Балановичу.

В заявлении ВЭБ.РФ говорилось, что компания Балановича «займется привлечением инвестиций в развитие и управлением объектами недвижимости ПФК ЦСКА», а контроль спортивной части «останется за текущими миноритарными акционерами», крупнейшим из которых является Евгений Гинер.

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