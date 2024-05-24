Россиянин отметился голевой передачей в полуфинальном матче плей-офф НХЛ
«Эдмонтон Ойлерз» в гостях во втором овертайме со счетом 3:2 обыграл «Даллас Старз» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Леон Драйзайтль (21-я минута), Зак Хайман (25) и Коннор Макдэвид (81). У проигравших отличился Тайлер Сегин (27, 57).
Российский форвард «Далласа» Евгений Дадонов отметился голевой передачей. 35-летний нападающий в 14 матчах нынешнего плей-офф набрал 7 (3+4) очков
В начале первого овертайма «Старз» четыре минуты играли в большинстве после удаления Макдэвида за опасную игру высоко поднятой клюшкой.
На счету Хаймана уже 12 шайб в нынешнем плей-офф, он возглавляет список лучших снайперов.
Второй матч серии пройдет в Далласе в ночь на 26 мая.
В другом полуфинале встречаются «Нью-Йорк Рейджерс» и «Флорида «Пантерз». Первый матч там выиграла «Флорида».
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