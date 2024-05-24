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Россиянин отметился голевой передачей в полуфинальном матче плей-офф НХЛ

«Даллас» уступил «Эдмонтону» в первом полуфинале Кубка Стэнли, у Дадонова — пас
Голевая передача Евгения Дадонова не спасла «Даллас» от поражения в первом матче полуфинальной серии с «Эдмонтоном». Во втором овертайме победу «Ойлерз» принес Коннор Макдэвид
Игроки &laquo;Эдмонтона&raquo;
Игроки «Эдмонтона» (Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters)

«Эдмонтон Ойлерз» в гостях во втором овертайме со счетом 3:2 обыграл «Даллас Старз» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Леон Драйзайтль (21-я минута), Зак Хайман (25) и Коннор Макдэвид (81). У проигравших отличился Тайлер Сегин (27, 57).

Российский форвард «Далласа» Евгений Дадонов отметился голевой передачей. 35-летний нападающий в 14 матчах нынешнего плей-офф набрал 7 (3+4) очков

В начале первого овертайма «Старз» четыре минуты играли в большинстве после удаления Макдэвида за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

На счету Хаймана уже 12 шайб в нынешнем плей-офф, он возглавляет список лучших снайперов.

Второй матч серии пройдет в Далласе в ночь на 26 мая.

В другом полуфинале встречаются «Нью-Йорк Рейджерс» и «Флорида «Пантерз». Первый матч там выиграла «Флорида».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Эдмонтон Ойлерз Даллас Старз Евгений Дадонов Коннор Макдэвид
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