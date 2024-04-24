Средний сын Цзю одержал девятую подряд победу на профессиональном ринге

Никита Цзю выиграл девятый бой подряд и защитил чемпионский титул в Австралии

Никита Цзю выиграл у Данило Креати единогласным решением судей и защитил титул чемпиона Австралии в первом среднем весе

Никита Цзю (Фото: Robert Cianflone / Getty Images)

Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, одержал девятую подряд победу на профессиональном ринге. 26-летний Цзю выиграл у австралийца Данило Креати.

Поединок, который прошел в Сиднее, продлился все 10 раундов и завершился победой Цзю единогласным решением судей.

Цзю защитил свой титул чемпиона Австралии в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Цзю выиграл все свои девять поединков (семь — нокаутом) в карьере. Дебютировал Цзю на профессиональном ринге в марте 2021 года. У 34-летнего Креати восемь побед, два поражения и одна ничья.

Еще один сын Кости Цзю Тим — также профессиональный боксер. На его счету 24 победы в 25 поединках. Первое поражение в карьере он потерпел 31 марта, уступив американцу Себастьяну Фундоре в бою за чемпионские титулы WBO и WBC в первом среднем весе. Вместе с Никитой они представляют Австралию.

Костя Цзю владел титулами чемпиона мира по всем трем престижным версиям в 2001–2003 годах. Всего на его счету 31 победа (25 — нокаутом) и два поражения. Кроме того, он чемпион мира и двукратный чемпион Европы среди любителей.

У Цзю-старшего также есть дочь Анна от первого брака, сын Александр и дочь Виктория от второго.