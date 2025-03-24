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В Грузии осудили фанатов за агрессию против болельщиков из Армении

Глава GFF осудил фанатов сборной за агрессию против болельщиков из Армении
После игры Грузия — Армения фанаты хозяев прорвались на поле и устроили перепалку с гостевой трибуной, в которую полетели разные предметы. Глава грузинской федерации заявил, что за этим могут последовать санкции УЕФА
Прорвавшиеся на поле болельщики и игрок сборной Грузии Гурам Кашия
Прорвавшиеся на поле болельщики и игрок сборной Грузии Гурам Кашия (Фото: Levan Verdzeuli / Getty Images)

Президент Грузинской федерации футбола (GFF) Леван Кобиашвили назвал совершенно неприемлемым поведение болельщиков сборной по отношению к фанатам команды Армении после матча Лиги наций. Заявление Кобиашвили опубликовано на сайте GFF.

Ответный стыковой матч за право играть в Лиге B прошел накануне в Тбилиси и завершился со счетом 6:1. Как пишет «Sputnik Армения», после финального свистка грузинские болельщики выбежали на поле и устроили перебранку с армянскими фанатами, в сторону которых также полетели разные предметы.

«Этими действиями мы не только оскорбили приезжих болельщиков, но и лишили нашу собственную команду возможности отпраздновать победу вместе с болельщиками», — заявил Кобиашвили.

Он назвал действия устроивших беспорядки фанатов ущербом грузинскому футболу и отметил, что за этим инцидентом «может последовать введение штрафных санкций со стороны УЕФА».

Сборная Армении по итогам стыковых матчей осталась в Лиге С.

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Анна Сатдинова
Футбол Лига наций УЕФА сборная Грузии по футболу Армения
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