В Грузии осудили фанатов за агрессию против болельщиков из Армении
Президент Грузинской федерации футбола (GFF) Леван Кобиашвили назвал совершенно неприемлемым поведение болельщиков сборной по отношению к фанатам команды Армении после матча Лиги наций. Заявление Кобиашвили опубликовано на сайте GFF.
Ответный стыковой матч за право играть в Лиге B прошел накануне в Тбилиси и завершился со счетом 6:1. Как пишет «Sputnik Армения», после финального свистка грузинские болельщики выбежали на поле и устроили перебранку с армянскими фанатами, в сторону которых также полетели разные предметы.
«Этими действиями мы не только оскорбили приезжих болельщиков, но и лишили нашу собственную команду возможности отпраздновать победу вместе с болельщиками», — заявил Кобиашвили.
Он назвал действия устроивших беспорядки фанатов ущербом грузинскому футболу и отметил, что за этим инцидентом «может последовать введение штрафных санкций со стороны УЕФА».
Сборная Армении по итогам стыковых матчей осталась в Лиге С.
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