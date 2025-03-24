Семерых хорватских фанатов задержали во Франции за нацистские приветствия
Семерых болельщиков задержали во время матча Лиги наций между сборными Франции и Хорватии за нацистские приветствия, сообщает AP со ссылкой на префекта полиции Парижа Лорана Нуньеса.
«Таким людям не место на спортивной арене», — заявил Нуньес.
Ответный матч четвертьфинала Лиги наций прошел накануне на «Стад де Франс» в пригороде Парижа, французы прошли в полуфинал по итогам серии пенальти (0:2, 2:0, 5:4).
Le Parisien пишет, что задержали хорватских болельщиков. Перед матчем группу из 300 хорватов на стадион из центра Парижа сопровождала полиция. Источник газеты сообщил, что у некоторых из фанатов были железные прутья и палки, они жгли дымовые шашки и пели патриотические песни.
В прошлом году УЕФА оштрафовал Хорватский футбольный союз на €50 тыс. за дискриминационное поведение болельщиков на всех трех матчах чемпионата Европы. Это был самый большой штраф среди семи наказанных федераций.
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