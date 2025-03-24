Семерых хорватских фанатов задержали во Франции за нацистские приветствия

На ответный матч четвертьфинала Лиги наций приехали несколько сотен болельщиков из Хорватии. Из центра города на стадион их сопровождала полиция. Во время игры задержали семерых за нацистские приветствия

Килиан Мбаппе в матче со сборной Хорватии (Фото: Aurelien Meunier / Getty Images)

Семерых болельщиков задержали во время матча Лиги наций между сборными Франции и Хорватии за нацистские приветствия, сообщает AP со ссылкой на префекта полиции Парижа Лорана Нуньеса.

«Таким людям не место на спортивной арене», — заявил Нуньес.

Ответный матч четвертьфинала Лиги наций прошел накануне на «Стад де Франс» в пригороде Парижа, французы прошли в полуфинал по итогам серии пенальти (0:2, 2:0, 5:4).

Le Parisien пишет, что задержали хорватских болельщиков. Перед матчем группу из 300 хорватов на стадион из центра Парижа сопровождала полиция. Источник газеты сообщил, что у некоторых из фанатов были железные прутья и палки, они жгли дымовые шашки и пели патриотические песни.

В прошлом году УЕФА оштрафовал Хорватский футбольный союз на €50 тыс. за дискриминационное поведение болельщиков на всех трех матчах чемпионата Европы. Это был самый большой штраф среди семи наказанных федераций.