Мичков набрал 50 очков в дебютном сезоне и стал лучшим новичком клуба за 24 года

Россиянин стал лучшим новичком клуба НХЛ за 24 года

Российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков отдал две результативные передачи и набрал 50 очков в своем дебютном сезоне в матче с «Чикаго». Он стал первым новичком «Флайерз» моложе 20 лет с 50 очками впервые с 2001 года

Фото: Российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков (AP/TASS)

Российский форвард клуба «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:7) отметился двумя результативными передачами, достигнув отметки в 50 очков в своем дебютном сезоне в лиге.

Мичков стал первым с 2001 года новичком «Флайерз» моложе 20 лет, которому удалось достигнуть отметки в 50 очков за сезон. В последний раз это удавалось канадцу Симону Ганье (54 очка) в сезоне 2000/01.

20-летний россиянин также стал третьим среди новичков, кто смог достичь этого показателя в текущем сезоне 2024/25, после американского защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона, набравшего 53 (5+48) очка, и канадского форварда «Сан-Хосе» Маклина Селебрини, набравшего 52 (21+31) очка.

Российский нападающий был выбран «Филадельфией» под общим седьмым номером на драфте НХЛ 2023 года. Мичкова дважды признавали лучшим новичком месяца.

В ноябре 2021 года Мичков стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (России и СССР). Он также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.

«Филадельфия», набравшая 65 очков в 72 матчах, занимает восьмое место в Столичном дивизионе. В следующем матче, который состоится в ночь на 26 марта, «Филадельфия» сыграет на выезде против «Торонто».