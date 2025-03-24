Россиянин стал лучшим новичком клуба НХЛ за 24 года
Российский форвард клуба «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:7) отметился двумя результативными передачами, достигнув отметки в 50 очков в своем дебютном сезоне в лиге.
Мичков стал первым с 2001 года новичком «Флайерз» моложе 20 лет, которому удалось достигнуть отметки в 50 очков за сезон. В последний раз это удавалось канадцу Симону Ганье (54 очка) в сезоне 2000/01.
20-летний россиянин также стал третьим среди новичков, кто смог достичь этого показателя в текущем сезоне 2024/25, после американского защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона, набравшего 53 (5+48) очка, и канадского форварда «Сан-Хосе» Маклина Селебрини, набравшего 52 (21+31) очка.
Российский нападающий был выбран «Филадельфией» под общим седьмым номером на драфте НХЛ 2023 года. Мичкова дважды признавали лучшим новичком месяца.
В ноябре 2021 года Мичков стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (России и СССР). Он также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.
«Филадельфия», набравшая 65 очков в 72 матчах, занимает восьмое место в Столичном дивизионе. В следующем матче, который состоится в ночь на 26 марта, «Филадельфия» сыграет на выезде против «Торонто».
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