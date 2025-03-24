«Сбер» вдвое увеличил спонсирование компьютерного спорта
Федерация компьютерного спорта России (ФКС) и Сбербанк заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве на сезон 2025 года, в рамках которого призовой фонд будет увеличен до 64,5 млн руб. Об этом «РБК Спорт» сообщили в пресс-службе «Сбера».
Компания выступит титульным спонсором девяти ключевых турниров Федерации компьютерного спорта России, в том числе чемпионата и Кубка России, студенческих и школьных лиг, а также международных чемпионатов.
Победители чемпионата России получат возможность попасть на крупный международный турнир (в прошлом году таким стал Riyadh Masters 2024 с призовым фондом $5 млн), а лучшие игроки Кубка России и других соревнований будут награждены денежными призами в различных дисциплинах.
В соревнованиях ожидается участие 67,5 тыс. игроков из более чем 30 стран. Общая продолжительность турниров составит около 200 дней.
В 2024 году общий призовой фонд соревнований, организованных Федерацией компьютерного спорта России (ФКС), превысил 32 млн руб.
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