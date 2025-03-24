 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 
Эксклюзив

«Сбер» вдвое увеличил спонсирование компьютерного спорта

Сбербанк вдвое увеличил спонсирование компьютерного спорта
Сбербанк выступит титульным спонсором девяти ключевых турниров Федерации компьютерного спорта России, включая чемпионат и Кубок России, студенческие и школьные лиги, а также международные чемпионаты
Фото: Открытые киберспортивные студенческие игры 2024, организованные ФКС России
Фото: Открытые киберспортивные студенческие игры 2024, организованные ФКС России

Федерация компьютерного спорта России (ФКС) и Сбербанк заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве на сезон 2025 года, в рамках которого призовой фонд будет увеличен до 64,5 млн руб. Об этом «РБК Спорт» сообщили в пресс-службе «Сбера».

Компания выступит титульным спонсором девяти ключевых турниров Федерации компьютерного спорта России, в том числе чемпионата и Кубка России, студенческих и школьных лиг, а также международных чемпионатов.

Победители чемпионата России получат возможность попасть на крупный международный турнир (в прошлом году таким стал Riyadh Masters 2024 с призовым фондом $5 млн), а лучшие игроки Кубка России и других соревнований будут награждены денежными призами в различных дисциплинах.

В соревнованиях ожидается участие 67,5 тыс. игроков из более чем 30 стран. Общая продолжительность турниров составит около 200 дней.

В 2024 году общий призовой фонд соревнований, организованных Федерацией компьютерного спорта России (ФКС), превысил 32 млн руб.

ПВО за ночь сбила 28 беспилотников над регионами России

Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации

Названа причина возгорания торгового центра в Ростове-на-Дону

Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом

Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мельникова
киберспорт Сбербанк
Материалы по теме
«Ведомости» узнали о продаже доли «Сбера» в группе «Просвещение»
Бизнес
ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
В Крыму машина ехавших к месту ДТП спасателей столкнулась с легковушкойОбщество, 11:24
Как предпринимателю проверить должника-банкрота и не дать себя обманутьPro, 11:24
Бумаги «Эталона» потеряли 5% на новости о росте убытка в два разаИнвестиции, 11:14
Как доставали людей из врезавшегося в грузовик автобуса в Крыму. ВидеоОбщество, 11:14
Курс биткоина поднялся выше $87 тыс. Что случилось на крипторынкеКрипто, 11:10
Во что вкладывают деньги состоятельные россиянеОтрасли, 11:07
В России продан первый полис долевого страхования жизниИнвестиции, 11:07
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
СК пришел к выводу, как 4 ребенка под Красноярском погибли после ужинаОбщество, 11:00
Когда платежная система «Мир» появится в ИндииОтрасли, 10:50
Фуркад рассказал о противостоянии с завершившим карьеру Йоханнесом БёСпорт, 10:48
Поэта Вадима Жука кремируют в МосквеОбщество, 10:47
Эмоции на продажу: какие триггеры работают для поколений X, Y и ZPro, 10:46
Кадры 20 подожженных машин во ВладивостокеОбщество, 10:41
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38