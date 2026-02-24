Лидер «Металлурга» Силантьев выбыл до конца сезона из-за травмы

В матче против «Северстали» Силантьев врезался в борт, в результате чего его нога оказалась в неестественном положении

Дмитрий Силантьев (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин на послематчевой конференции заявил, что нападающий Дмитрий Силантьев, получивший тяжелую травму в матче с «Северсталью», не сможет помочь команде до конца сезона.

«Не хочется быть попугаем, говорить, что нельзя так настраиваться. То, что отыгрались, не хочется приводить в плюс, потому что до конца сезона потеряли ключевого хоккеиста — это тяжело», — сказал он.

Разин сказал, что у Силантьева повреждение, аналогичное сложному перелому бедра со смещением, которое получил защитник «Металлурга» Владислав Еременко в декабре 2024 года.

Во вторник «Металлург» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ уступил череповецкой «Северстали» в овертайме — 3:4. Во втором периоде 25-летний нападающий не устоял на коньках и на скорости влетел в борт. При ударе нога форварда приняла неестественное положение. Покинуть лед самостоятельно Силантьев не смог — его увезли на носилках.

Следующий матч «Металлург» проведет 27 февраля в гостях против омского «Авангарда».

Силантьев присоединился к «Металлургу» летом 2023 года, подписав просмотровый контракт. Затем между клубом и игроком было заключено постоянное соглашение. Вместе с «Металлургом» хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина — 2024, а также одним из лучших бомбардиров команды сезона 2025/26. В текущем сезоне в 53 матчах он набрал 45 (20 шайб + 25 результативных передач) очков.