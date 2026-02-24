 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

Лидер «Металлурга» Силантьев выбыл до конца сезона из-за травмы

В матче против «Северстали» Силантьев врезался в борт, в результате чего его нога оказалась в неестественном положении
Дмитрий Силантьев
Дмитрий Силантьев (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин на послематчевой конференции заявил, что нападающий Дмитрий Силантьев, получивший тяжелую травму в матче с «Северсталью», не сможет помочь команде до конца сезона.

«Не хочется быть попугаем, говорить, что нельзя так настраиваться. То, что отыгрались, не хочется приводить в плюс, потому что до конца сезона потеряли ключевого хоккеиста — это тяжело», — сказал он.

Разин сказал, что у Силантьева повреждение, аналогичное сложному перелому бедра со смещением, которое получил защитник «Металлурга» Владислав Еременко в декабре 2024 года.

Во вторник «Металлург» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ уступил череповецкой «Северстали» в овертайме — 3:4. Во втором периоде 25-летний нападающий не устоял на коньках и на скорости влетел в борт. При ударе нога форварда приняла неестественное положение. Покинуть лед самостоятельно Силантьев не смог — его увезли на носилках.

Следующий матч «Металлург» проведет 27 февраля в гостях против омского «Авангарда».

Силантьев присоединился к «Металлургу» летом 2023 года, подписав просмотровый контракт. Затем между клубом и игроком было заключено постоянное соглашение. Вместе с «Металлургом» хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина — 2024, а также одним из лучших бомбардиров команды сезона 2025/26. В текущем сезоне в 53 матчах он набрал 45 (20 шайб + 25 результативных передач) очков.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей ХК Металлург Магнитогорск КХЛ Андрей Разин
Материалы по теме
Женская сборная США по хоккею отказалась прийти на выступление Трампа
Спорт
Лидера «Металлурга» увезли на носилках после столкновения с бортом
Спорт
Макдэвида признали самым ценным игроком хоккейного турнира на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 17:41
Уиткофф рассказал об обсуждении «сильных гарантий» для Украины Политика, 22:21
Bloomberg назвал победившего Трампа в торговой войне африканского злодея Политика, 22:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:07
США воздержались от голосования по антироссийской резолюции в ООН Политика, 22:01
Рублев вслед за Медведевым и Хачановым победил на старте турнира в Дубае Спорт, 21:58
США расширили санкционный список по России Политика, 21:57
Лидер «Металлурга» Силантьев выбыл до конца сезона из-за травмы Спорт, 21:55
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Квартиры с ключами в 2026 году РБК и ПИК, 21:52
СКА вышел в плей-офф КХЛ Спорт, 21:50
ЕС заявил, что доставит €90 млрд Украине «тем или иным путем» Политика, 21:50
Agerpres рассказало об иске «дочки» ЛУКОЙЛа в румынском суде Бизнес, 21:46
Помощник Дика Адвоката сообщил о завершении карьеры тренера Спорт, 21:45
Как уберечься от кражи игровых артефактов и средств со счета РБК и Ростелеком, 21:30
Отстраненный от ОИ за алкоголь тренер финнов пропустит этапы Кубка мира Спорт, 21:27