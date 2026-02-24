Циципас не защитил титул в Дубае и впервые за 8 лет покинет топ-40 ATP
Греческий теннисист Стефанос Циципас, бывшая третья ракетка мира, не смог защитить прошлогодний титул на турнире категории ATP 500 в Дубае.
В первом круге 27-летний Циципас, который сейчас занимает 30-е место в рейтинге ATP, уступил французу Уго Умберу со счетом 4:6, 5:7.
Из-за этой неудачи на следующей неделе Циципас опустится минимум на 42-ю строчку рейтинга ATP. Топ-40 он покинет впервые с мая 2018 года.
На счету Циципаса 12 титулов ATP, он доходил до финалов на Australian Open (2023) и «Ролан Гаррос» (2021).
Турнир в Дубае с призовым фондом $3,31 млн завершится 28 февраля.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении