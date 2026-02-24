 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

Циципас не защитил титул в Дубае и впервые за 8 лет покинет топ-40 ATP

Греческий теннисист в первом круге уступил французу Уго Умберу
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Греческий теннисист Стефанос Циципас, бывшая третья ракетка мира, не смог защитить прошлогодний титул на турнире категории ATP 500 в Дубае.

В первом круге 27-летний Циципас, который сейчас занимает 30-е место в рейтинге ATP, уступил французу Уго Умберу со счетом 4:6, 5:7.

Из-за этой неудачи на следующей неделе Циципас опустится минимум на 42-ю строчку рейтинга ATP. Топ-40 он покинет впервые с мая 2018 года.

На счету Циципаса 12 титулов ATP, он доходил до финалов на Australian Open (2023) и «Ролан Гаррос» (2021).

Турнир в Дубае с призовым фондом $3,31 млн завершится 28 февраля.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Стефанос Циципас ATP
Материалы по теме
Хачанов победил сменившего гражданство россиянина на турнире в Дубае
Спорт
Даниил Медведев разгромил 262-ю ракетку мира на старте турнира в Дубае
Спорт
Рублев победил Циципаса и вышел в полуфинал крупного турнира в Дохе
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 17:41
В Латвии задержали корееведа Андрея Ланькова Политика, 20:51
В Италии жена ударила мужа ножом во время просмотра футбольного матча Спорт, 20:46
За шесть часов над Россией перехватили девять дронов Политика, 20:43
Глава JPMorgan увидел параллели c предкризисной эрой 2008 года Экономика, 20:41
Словацкая оппозиция заявила о планах оспорить решение Фицо по Украине Политика, 20:33
Глава МИД Дании не поехал на встречу в ЕС из-за поломки самолета Политика, 20:27
Акции «ЕвроТранса» выросли после разблокировки счетов Инвестиции, 20:26
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Циципас не защитил титул в Дубае и впервые за 8 лет покинет топ-40 ATP Спорт, 20:25
Директор Лувра ушла в отставку Общество, 20:22
РСТ назвал отмену рекомендации не посещать Венесуэлу позитивным сигналом Общество, 20:18
Жители Мексики рассказали о «красном коде» после убийства главы картеля
РАДИО
 Общество, 20:14
Умер амурский тигр Амадей из Ленинградского зоопарка Общество, 20:08
В Минфине заявили об отсутствии критических проблем у «Самолета» Бизнес, 20:05
Синоптик рассказал, когда в Москве ожидается пик снегопада Общество, 20:05