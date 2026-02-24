Лидера «Металлурга» увезли на носилках после столкновения с бортом
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Силантьев получил травму в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против череповецкой «Северстали». Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В концовке второго периода 25-летний нападающий Силантьев неудачно подкатился к борту, споткнулся и на высокой скорости врезался ногами в ограждение. При ударе нога форварда приняла неестественное положение. Покинуть лед самостоятельно Силантьев не смог — его унесли на носилках.
После второго периода «Северсталь» выигрывает со счетом 3:1.
Силантьев присоединился к «Металлургу» летом 2023 года, подписав просмотровый контракт. Затем между клубом и игроком было заключено постоянное соглашение. Вместе с «Металлургом» хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина — 2024, а также одним из лучших бомбардиров команды сезона 2025–2026.
В текущем сезоне в 53 матчах он набрал 45 (20 шайб +25 передач) очков, являясь вторым снайпером и третьим бомбардиром команды
