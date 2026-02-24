 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Лидера «Металлурга» увезли на носилках после столкновения с бортом

Дмитрия Силантьева унесли на носилках после травмы в матче с «Северсталью»
В матче против «Северстали» Силантьев поскользнулся и врезался в борт. В результате нога хоккеиста оказалась в неестественном положении
Дмитрий Силантьев
Дмитрий Силантьев (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Силантьев получил травму в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против череповецкой «Северстали». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В концовке второго периода 25-летний нападающий Силантьев неудачно подкатился к борту, споткнулся и на высокой скорости врезался ногами в ограждение. При ударе нога форварда приняла неестественное положение. Покинуть лед самостоятельно Силантьев не смог — его унесли на носилках.

После второго периода «Северсталь» выигрывает со счетом 3:1.

Силантьев присоединился к «Металлургу» летом 2023 года, подписав просмотровый контракт. Затем между клубом и игроком было заключено постоянное соглашение. Вместе с «Металлургом» хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина — 2024, а также одним из лучших бомбардиров команды сезона 2025–2026.

В текущем сезоне в 53 матчах он набрал 45 (20 шайб +25 передач) очков, являясь вторым снайпером и третьим бомбардиром команды

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск
