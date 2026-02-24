Итальянский биатлонист перенес операцию на сердце после схода на ОИ
Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель перенес хирургическое вмешательство на сердце после того, как во время масс-старта на Олимпийских играх в Италии был вынужден сойти с дистанции из-за болей в груди. Об этом сообщает сайт Итальянской федерации зимних видов спорта (FISI).
20 февраля, находясь на втором огневом рубеже в качестве лидера, он внезапно почувствовал боль в боку. Итальянец резко замедлился, указал тренерам на свою грудь и в итоге завершил выступление досрочно. Позднее спортсмен признался, что это были «худшие эмоции в жизни».
После гонки биатлонист прошел комплексное обследование. Как сообщает FISI, «компьютерная томография, МРТ и максимальный стресс-тест дали нормальные результаты, однако электрофизиологическое исследование показало аномалию электрической проводимости в предсердиях, что привело к рекомендации проведения абляции, которая уже успешно выполнена».
Абляция — малоинвазивный метод лечения нарушений сердечного ритма (аритмий), выполняемый при закрытой грудной клетке.
В четверг Джакомель будет выписан из больницы. Через две недели он пройдет плановые обследования, после чего при положительных результатах сможет вернуться к обычным тренировкам.
На Олимпийских играх 2026 года 25-летний спортсмен завоевал серебряную медаль в смешанной эстафете.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении