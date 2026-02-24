 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2026⁠,
0

Итальянский биатлонист перенес операцию на сердце после схода на ОИ

Итальянский биатлонист Джакомель перенес операцию на сердце после схода на ОИ
Сюжет
Олимпиада-2026
Итальянец Томмазо Джакомель, лидировавший в масс-старте на Играх в Милане, вынужден был сойти с дистанции из-за боли в боку. Обследование выявило аномалию электрической проводимости в предсердиях
Томмазо Джакомель
Томмазо Джакомель (Фото: Harry How / Getty Images)

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель перенес хирургическое вмешательство на сердце после того, как во время масс-старта на Олимпийских играх в Италии был вынужден сойти с дистанции из-за болей в груди. Об этом сообщает сайт Итальянской федерации зимних видов спорта (FISI).

20 февраля, находясь на втором огневом рубеже в качестве лидера, он внезапно почувствовал боль в боку. Итальянец резко замедлился, указал тренерам на свою грудь и в итоге завершил выступление досрочно. Позднее спортсмен признался, что это были «худшие эмоции в жизни».

После гонки биатлонист прошел комплексное обследование. Как сообщает FISI, «компьютерная томография, МРТ и максимальный стресс-тест дали нормальные результаты, однако электрофизиологическое исследование показало аномалию электрической проводимости в предсердиях, что привело к рекомендации проведения абляции, которая уже успешно выполнена».

Абляция — малоинвазивный метод лечения нарушений сердечного ритма (аритмий), выполняемый при закрытой грудной клетке.

В четверг Джакомель будет выписан из больницы. Через две недели он пройдет плановые обследования, после чего при положительных результатах сможет вернуться к обычным тренировкам.

На Олимпийских играх 2026 года 25-летний спортсмен завоевал серебряную медаль в смешанной эстафете.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Биатлон Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) Олимпиада-2026
Материалы по теме
Французская биатлонистка победила в масс-старте на Олимпиаде
Спорт
Итальянский биатлонист назвал сход с масс-старта на ОИ «худшими эмоциями»
Спорт
Норвежский биатлонист выиграл золото масс-старта на 15 км на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 17:41
Борис Джонсон заявил о желании мира украинскими генералами из-за потерь Политика, 19:13
Журова оценила шансы на возвращение россиян к международным турнирам
РАДИО
 Общество, 19:10
Трамп выступит с посланием о положении дел в США Политика, 19:06
Украина ответила на сообщения о планах получить ядерное оружие Политика, 19:04
Лидера «Металлурга» увезли на носилках после столкновения с бортом Спорт, 19:02
В Москве в Вадковском переулке начался пожар в общежитии Общество, 19:02
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Британия ответила на данные о передаче ядерного оружия Киеву Политика, 18:51
С марта сервисам запретят автоматически списывать деньги за подписки Общество, 18:45
Президент Мексики заявила о гарантиях безопасности на ЧМ-2026 по футболу Спорт, 18:45
Украина в третий раз перенесла возобновление поставок по «Дружбе» Политика, 18:43
СК назвал причину гибели четырех человек в Курске Общество, 18:40
Инвесторы накопили $27 млрд в биткоине на обвале в феврале. Кто покупает Крипто, 18:38
Дефицит бюджета: виды и способы покрытия База знаний, 18:31