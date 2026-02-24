Хачанов победил сменившего гражданство россиянина на турнире в Дубае
Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дубае.
В первом матче 29-летний россиянин, седьмой сеяный, победил представителя Казахстана Александра Шевченко, 92-ю ракетку мира, со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.
Следующим соперником Хачанова станет американец Дженсон Бруксби (49-й номер рейтинга ATP).
Хачанов занимает 16-е место в мировом рейтинге (второй из россиян), на его счету семь титулов ATP.
25-летний Шевченко, уроженец Ростова-на-Дону, выступает за Казахстан с 2024 года.
Турнир в Дубае с призовым фондом $3,31 млн завершится 28 февраля.
