0

Хачанов победил сменившего гражданство россиянина на турнире в Дубае

Хачанов победил сменившего гражданство Шевченко на старте турнира ATP в Дубае
Российский теннисист в трех сетах обыграл Александра Шевченко, который с 2024 года выступает за Казахстан
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дубае.

В первом матче 29-летний россиянин, седьмой сеяный, победил представителя Казахстана Александра Шевченко, 92-ю ракетку мира, со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

Следующим соперником Хачанова станет американец Дженсон Бруксби (49-й номер рейтинга ATP).

Хачанов занимает 16-е место в мировом рейтинге (второй из россиян), на его счету семь титулов ATP.

25-летний Шевченко, уроженец Ростова-на-Дону, выступает за Казахстан с 2024 года.

Турнир в Дубае с призовым фондом $3,31 млн завершится 28 февраля.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP Карен Хачанов Александр Шевченко
Карен Хачанов фото
Карен Хачанов
теннисист
21 мая 1996 года
