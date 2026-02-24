 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

Боец ММА рассказал, как повредил ногу, празднуя победу задним сальто

Боец ММА Синещук рассказал, как повредил ногу, празднуя победу задним сальто
Боец Александр Синещук победил Рауля Уазирова и решил отметить успех сальто назад с клетки октагона. Однако во время выполнения трюка он потерял равновесие и повредил левую ногу
Александр Синещук
Александр Синещук (Фото: Социальные сети Александра Синещука)

Российский боец смешанных единоборств Александр Синещук получил травму ноги, неудачно приземлившись после заднего сальто, которым он решил отпраздновать свою победу на турнире в Краснодаре. Сам спортсмен в соцсетях заверил, что травма несерьезная, и пообещал больше не рисковать.

21 февраля в Краснодаре на турнире «Южный рубеж 9» состоялся дебютный бой в ММА Синещука. Российский спортсмен одержал победу над Раулем Уазировым и решил эффектно отпраздновать успех, исполнив заднее сальто с ограждения октагона. Однако приземление оказалось неудачным: нога бойца неестественно выгнулась. Пришлось немедленно вызывать медиков.

В телеграм-канале лиги официальные представители заявили, что у бойца диагностировано растяжение связок.

Синещук опубликовал пост в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), в котором подвел итоги выступления и рассказал о состоянии здоровья.

«Все прошло отлично, турнир мне очень понравился. Единственное, что чуть недоработал сальто, это ладно, такого больше делать не будем. Буду знать теперь, что нужно чуть поскромнее свои победы праздновать. Насчет ноги, что могу сказать: ничего серьезного, вправили назад, сказали чуть-чуть в гипсе походить, пока на костылях. Сейчас залечим травмы и будем продолжать победную серию», — рассказал боец.

Синещук — чемпион России по всестилевому единоборству и обладатель побед в краевых соревнованиях по смешанным боевым искусствам и грэпплингу.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
единоборства смешанные единоборства (ММА) травма
Материалы по теме
Потерявший сознание на взвешивании боец UFC рассказал о своем состоянии
Спорт
Боец UFC потерял сознание после процедуры взвешивания
Спорт
Непобежденный в UFC российский боец объяснил уход из промоушена
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Выпить кофе и лечь спать: в чем секрет бодрящего лайфхака дальнобойщиков Образование, 17:43
Суд признал незаконным задержание первого проректора СПбГУП Общество, 17:40
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
ТАСС узнал дату похорон Ирины Шевчук Общество, 17:35
В Москве на юго-востоке загорелся многоэтажный жилой дом Общество, 17:35
Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу на арест археолога Бутягина Политика, 17:29
Боец ММА рассказал, как повредил ногу, празднуя победу задним сальто Спорт, 17:26
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Акции «Самолета» выросли на фоне ответа властей о мерах господдержки Инвестиции, 17:25
Хачанов победил сменившего гражданство россиянина на турнире в Дубае Спорт, 17:24
Финляндия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады Спорт, 17:23
Журова рассказала, что помешало российским спортсменам на Олимпиаде
РАДИО
 Общество, 17:22
От умного дома до библиотеки: как устроены цифровые сервисы Ростелекома РБК и Ростелеком, 17:21
Необъяснимое прекрасно: каким получился новый спектакль Романа Михайлова Стиль, 17:20
Ушаков анонсировал разговор с США о данных по ядерному оружию для Украины Политика, 17:20