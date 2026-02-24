Боец ММА рассказал, как повредил ногу, празднуя победу задним сальто

Боец Александр Синещук победил Рауля Уазирова и решил отметить успех сальто назад с клетки октагона. Однако во время выполнения трюка он потерял равновесие и повредил левую ногу

Александр Синещук (Фото: Социальные сети Александра Синещука)

Российский боец смешанных единоборств Александр Синещук получил травму ноги, неудачно приземлившись после заднего сальто, которым он решил отпраздновать свою победу на турнире в Краснодаре. Сам спортсмен в соцсетях заверил, что травма несерьезная, и пообещал больше не рисковать.

21 февраля в Краснодаре на турнире «Южный рубеж 9» состоялся дебютный бой в ММА Синещука. Российский спортсмен одержал победу над Раулем Уазировым и решил эффектно отпраздновать успех, исполнив заднее сальто с ограждения октагона. Однако приземление оказалось неудачным: нога бойца неестественно выгнулась. Пришлось немедленно вызывать медиков.

В телеграм-канале лиги официальные представители заявили, что у бойца диагностировано растяжение связок.

Синещук опубликовал пост в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), в котором подвел итоги выступления и рассказал о состоянии здоровья.

«Все прошло отлично, турнир мне очень понравился. Единственное, что чуть недоработал сальто, это ладно, такого больше делать не будем. Буду знать теперь, что нужно чуть поскромнее свои победы праздновать. Насчет ноги, что могу сказать: ничего серьезного, вправили назад, сказали чуть-чуть в гипсе походить, пока на костылях. Сейчас залечим травмы и будем продолжать победную серию», — рассказал боец.

Синещук — чемпион России по всестилевому единоборству и обладатель побед в краевых соревнованиях по смешанным боевым искусствам и грэпплингу.