Спорт⁠,
Финляндия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады

Представители сборных Украины, Чехии, Литвы, Польши и Эстонии ранее также заявляли о бойкоте церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии
Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images
Сборная Финляндии не примет участия в открытии Паралимпийских игр в Италии. Об этом заявила председатель Паралимпийского комитета Финляндии Сари Раутио, слова которой приводит телеканал Yle.

«Мы решили, что это (не участвовать в церемонии открытия. — РБК) — самое малое, что мы можем сделать, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной и украинскими спортсменами», — скзала Раутио.

В сентябре 2025 года генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Частичное отстранение действовало с 2023 года.

Российские и белорусские спортсмены будут выступать на Паралимпиаде под национальными флагами и с государственными гимнами.

Ранее о намерении бойкотировать церемонию открытия также заявили делегации пяти стран: Украины, Чехии, Литвы, Польши и Эстонии.

Какие страны бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады из-за россиян
Спорт
Первой объявила о бойкоте Украина, назвав решение IPC допустить россиян и белорусов политически мотивированным и подрывающим паралимпийские принципы. Остальные страны присоединились к протесту «в знак солидарности с Украиной».

IPC сообщил, что не получал официальных подтверждений от национальных комитетов о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026.

Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта.

