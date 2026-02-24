Тренера волейбольного «Зенита» оштрафовали за ненормативную лексику
Тренера петербургского волейбольного клуба «Зенит» Владимира Алекно оштрафовали за ненормативную лексику в адрес официального лица. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Сумма штрафа составляет 100 тыс. руб.
Согласно протоколу, Алекно во время матча 15 февраля против ВК «Белогорье» нарушил статью Дисциплинарно-этического кодекса ВФВ, то есть использовал ненормативную лексику, оскорбительные слова и выражения в адрес официального лица. В документе не уточняется, с кем именно общался тренер.
59-летний специалист возглавляет «Зенит» с 2024 года.
Алекно трижды в своей карьере возглавлял сборную России (2007–2008, 2011–2012, 2015–2016). Под его руководством национальная команда в 2012 году завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Лондоне. Также Алекно приводил сборную к победам в Мировой лиге (2011), Кубке мира (2011) и бронзе Олимпиады-2008.
Тренер также возглавлял французский «Тур», московский «Луч», московское «Динамо», казанский «Зенит», с которым пять раз выиграл Лигу чемпионов, и сборную Ирана, которую покинул в 2021 году.
