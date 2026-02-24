IPC заявил об отсутствии официальных уведомлений о бойкоте Паралимпиады

Ранее о намерении не участвовать в открытии заявляли делегации Украины, Чехии, Литвы и Эстонии. В IPC призвали спортсменов присутствовать на церемонии

Международный паралимпийский комитет (IPC) сообщил «Матч ТВ», что не получал официальных подтверждений от национальных комитетов о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026 в Италии.

Ранее о намерении бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады заявили делегации Украины, Чехии, Литвы, Польши и Эстонии. Украина объявила о бойкоте первой, назвав решение IPC допустить россиян и белорусов политически мотивированным и подрывающим паралимпийские принципы. Остальные страны присоединились к протесту «в знак солидарности с Украиной».

«IPC пока не получил официального подтверждения бойкотов церемонии открытия, мы видели только то, что сообщается в СМИ. Мы призываем национальные паралимпийские комитеты присутствовать на церемонии открытия, однако понимаем, что из-за желания результативно выступить на соревнованиях, учитывая, что многие спортсмены будут выступать на следующее утро, они могут не захотеть присутствовать», — заявили в организации.

В сентябре 2025 года генеральная ассамблея IPC приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Частичное отстранение действовало с 2023 года.

Российские и белорусские спортсмены будут выступать на Паралимпиаде под национальными флагами и с государственными гимнами. Россия получила шесть квот в трех видах спорта: две в горнолыжном спорте, две в лыжных гонках и две в сноуборде. Белоруссии выделено четыре места — все в лыжных гонках.

Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта.