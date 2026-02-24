 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2026⁠,
0

IPC заявил об отсутствии официальных уведомлений о бойкоте Паралимпиады

IPC: официальных подтверждений бойкотов церемонии открытия Паралимпиады не было
Сюжет
Олимпиада-2026
Ранее о намерении не участвовать в открытии заявляли делегации Украины, Чехии, Литвы и Эстонии. В IPC призвали спортсменов присутствовать на церемонии
Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images
Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

Международный паралимпийский комитет (IPC) сообщил «Матч ТВ», что не получал официальных подтверждений от национальных комитетов о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026 в Италии.

Ранее о намерении бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады заявили делегации Украины, Чехии, Литвы, Польши и Эстонии. Украина объявила о бойкоте первой, назвав решение IPC допустить россиян и белорусов политически мотивированным и подрывающим паралимпийские принципы. Остальные страны присоединились к протесту «в знак солидарности с Украиной».

«IPC пока не получил официального подтверждения бойкотов церемонии открытия, мы видели только то, что сообщается в СМИ. Мы призываем национальные паралимпийские комитеты присутствовать на церемонии открытия, однако понимаем, что из-за желания результативно выступить на соревнованиях, учитывая, что многие спортсмены будут выступать на следующее утро, они могут не захотеть присутствовать», — заявили в организации.

В сентябре 2025 года генеральная ассамблея IPC приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Частичное отстранение действовало с 2023 года.

Российские и белорусские спортсмены будут выступать на Паралимпиаде под национальными флагами и с государственными гимнами. Россия получила шесть квот в трех видах спорта: две в горнолыжном спорте, две в лыжных гонках и две в сноуборде. Белоруссии выделено четыре места — все в лыжных гонках.

Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Параолимпийские зимние игры Международный Паралимпийский комитет Паралимпиада-2026
Материалы по теме
Лукин приветствовал решение признать российских параолимпийцев в правах
Общество
В ПКР сообщили, в каких дисциплинах россияне выступят на Паралимпиаде
Спорт
Какие страны бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады из-за россиян
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Выпить кофе и лечь спать: в чем секрет бодрящего лайфхака дальнобойщиков Образование, 17:43
Суд признал незаконным задержание первого проректора СПбГУП Общество, 17:40
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
ТАСС узнал дату похорон Ирины Шевчук Общество, 17:35
В Москве на юго-востоке загорелся многоэтажный жилой дом Общество, 17:35
Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу на арест археолога Бутягина Политика, 17:29
Боец ММА рассказал, как повредил ногу, празднуя победу задним сальто Спорт, 17:26
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Акции «Самолета» выросли на фоне ответа властей о мерах господдержки Инвестиции, 17:25
Хачанов победил сменившего гражданство россиянина на турнире в Дубае Спорт, 17:24
Финляндия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады Спорт, 17:23
Журова рассказала, что помешало российским спортсменам на Олимпиаде
РАДИО
 Общество, 17:22
От умного дома до библиотеки: как устроены цифровые сервисы Ростелекома РБК и Ростелеком, 17:21
Необъяснимое прекрасно: каким получился новый спектакль Романа Михайлова Стиль, 17:20
Ушаков анонсировал разговор с США о данных по ядерному оружию для Украины Политика, 17:20