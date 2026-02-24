IPC заявил об отсутствии официальных уведомлений о бойкоте Паралимпиады
Международный паралимпийский комитет (IPC) сообщил «Матч ТВ», что не получал официальных подтверждений от национальных комитетов о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026 в Италии.
Ранее о намерении бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады заявили делегации Украины, Чехии, Литвы, Польши и Эстонии. Украина объявила о бойкоте первой, назвав решение IPC допустить россиян и белорусов политически мотивированным и подрывающим паралимпийские принципы. Остальные страны присоединились к протесту «в знак солидарности с Украиной».
«IPC пока не получил официального подтверждения бойкотов церемонии открытия, мы видели только то, что сообщается в СМИ. Мы призываем национальные паралимпийские комитеты присутствовать на церемонии открытия, однако понимаем, что из-за желания результативно выступить на соревнованиях, учитывая, что многие спортсмены будут выступать на следующее утро, они могут не захотеть присутствовать», — заявили в организации.
В сентябре 2025 года генеральная ассамблея IPC приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Частичное отстранение действовало с 2023 года.
Российские и белорусские спортсмены будут выступать на Паралимпиаде под национальными флагами и с государственными гимнами. Россия получила шесть квот в трех видах спорта: две в горнолыжном спорте, две в лыжных гонках и две в сноуборде. Белоруссии выделено четыре места — все в лыжных гонках.
Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении